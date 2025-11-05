Środa pełna niespodzianek w Lidzie Mistrzów. Barcelona i Chelsea remisują, a Benfica Lizbona i Ajax Amsterdam wciąż bez punktów

Nie brakowało niespodzianek w środowych meczach 4. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Barcelona - z Wojciechem Szczęsnym w podstawowym składzie i Robertem Lewandowskim, który wszedł z ławki - zremisowała na wyjeździe z Club Brugge 3:3. Karabach Agdam Mateusza Kochalskiego zremisował z Chelsea 2:2.

Barcelonie mecz w Belgii od początku się nie układał. Gospodarzom już w szóstej minucie prowadzenie dał Nicolo Tresoldi.

Co prawda „Duma Katalonii” wyrównała zaledwie dwie minuty później za sprawą Ferrana Torresa, ale na dobre przejąć kontroli nie potrafiła. W efekcie jeszcze dwukrotnie musiała gonić wynik.

Na gole Carlosa Forbsa z 17. i 63. minuty goście odpowiedzieli bramkami Lamine Yamala (61.) i samobójczej Christosa Tzolisa (77.).

Lewandowski na boisku pojawił się w 58. minucie, zmieniając Torresa, ale niczym się nie wyróżnił.

Chelsea gubi punkty w Kazachstanie

W Kazachstanie Chelsea prowadziła po golu Estevao w 16. minucie, ale jeszcze przed przerwą dla Karabachu trafili Leandro Andrade i Marko Jankovic z rzutu karnego. Punkt londyńczykom uratował Alejandro Garnacho.

Do sporej niespodzianki doszło też na Cyprze, gdzie Pafos pokonał trzeci obecnie w tabeli ligi hiszpańskiej Villarreal 1:0. Bramkę tuż po przerwie zdobył Derrick Luckassen.

Z pięciu hiszpańskich drużyn w 4. kolejce wygrać zdołało tylko Atletico Madryt, które we wtorek pokonało Union St. Gilloise 3:1. Tego samego dnia Real Madryt przegrał na wyjeździe z Liverpoolem 0:1. W Anglii poległ też Athletic Bilbao ulegając w środę Newcastle United 0:2.

Nie zawiódł natomiast Inter Mediolan, który - z Piotrem Zielińskim w składzie - pokonał u siebie Kajrat Almaty 2:1 i został trzecią drużyną, która odniosła komplet zwycięstw w czterech meczach. We wtorek wyczyn ten skompletowały Bayern Monachium i Arsenal Londyn.

Objawów spadku formy nie ma u Erlinga Haalanda. Norweski napastnik Manchesteru City zdobył kolejną bramkę, a jego zespół gładko pokonał u siebie Borussię Dortmund 4:1. W spotkaniu prowadzonym przez sędziego Szymona Marciniaka dwa gole dla gospodarzy strzelił Phil Foden, a jednego dołożył Rayan Cherki. Dla BVB trafił Waldemar Anton.

Bez punktu pozostają dwie drużyny - Benfica Lizbona i Ajax Amsterdam.

Podopieczni trenera Jose Mourinho przegrali u siebie z Bayerem Leverkusen 0:1, a holenderski zespół uległ na własnym obiekcie Galatasaray Stambuł 0:3. Hat-trickiem popisał się Victor Osimhen, który z sześcioma trafieniami objął prowadzenie w klasyfikacji strzelców. Po pięć mają Haaland, Harry Kane (Bayern) i Kylian Mbappe (Real).

