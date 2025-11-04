Liverpool pokonał u siebie Real Madryt 1:0, a broniące trofeum Paris Saint-Germain przegrało w stolicy Francji z Bayernem Monachium 1:2 w hitowych meczach 4. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bayern i Arsenal Londyn mogą pochwalić się kompletem punktów.
Bayern wygrywa w Paryżu
Te dwa spotkania przyćmiły wszystkie inne wydarzenia we wtorek. Ostatnie bezpośrednie starcia Liverpoolu z Realem to m.in. dwa finały Champions League - oba wygrane przez „Królewskich”, natomiast w Paryżu rywalizowali mistrz i lider ligi francuskiej oraz mistrz i lider ligi niemieckiej.
Bayern odniósł 16. zwycięstwo w 16. meczu o stawkę w tym sezonie, śrubując rekord drużyn z pięciu najsilniejszych lig w Europie. Już wcześniej poprawił osiągnięcie AC Milan z rozgrywek 1992/93, kiedy „Rossoneri” wygrali 13 spotkań na otwarcie sezonu.
W pierwszej połowie bohaterem gości był Kolumbijczyk Luis Diaz, który zdobył obie bramki (4. i 32.), ale w doliczonym czasie tej części gry brutalnie sfaulował Marokańczyka Achrafa Hakimiego i został ukarany czerwoną kartką. Kontuzjowany Hakimi musiał zostać zmieniony, a wcześniej, w 25. minucie, z powodu urazu musiał też zejść laureat Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika roku na świecie Francuz Ousmane Dembele.
To drugi przypadek w historii LM, że piłkarz zdobył w jednym meczu dwa gole i dostał czerwoną kartkę. Poprzednio to samo spotkało Francuza Antoine’a Griezmanna w meczu Atletico Madryt z Liverpoolem w sezonie 2021/22.
Grający w osłabieniu Bayern stracił bramkę - w 74. minucie Manuela Neuera pokonał Portugalczyk Joao Neves - ale utrzymał korzystny wynik do końca i został nowym liderem tabeli Ligi Mistrzów. Ma 12 punktów i bilans goli 14-3. Kompletem zwycięstw oprócz niego może pochwalić się jeszcze tylko Arsenal (bilans 11-0).
Porażka „Królewskich”
Pierwsza połowa starcia w Liverpoolu upłynęła pod znakiem dobrej postawy bramkarzy obu drużyn. Belg Thibaut Courtois uratował Real przed stratą bramki w czterech sytuacjach, w tym będąc sam na sam z Węgrem Dominikiem Szoboszlaiem. W drużynie Liverpoolu Gruzin Giorgi Mamardaszwili musiał wykazać się dwukrotnie, w tym po mocnym strzale Anglika Jude’a Bellinghama z ostrego kąta.
Po przerwie Mamardaszwili miał już praktycznie wolne, natomiast Courtois musiał dalej zachowywać czujność. Zatrzymał trzy kolejne uderzenia gospodarzy, ale przy czwartym skapitulował - w 61. minucie, po główce Argentyńczyka Alexisa Mac Allistera. Jak się okazało, był to jedyny gol w tym meczu.
Liverpool odniósł drugie zwycięstwo z rzędu - niezwykle cenne, biorąc pod uwagę, że wcześniej miał jedną z najgorszych serii w historii klubu: cztery porażki z rzędu i sześć w siedmiu meczach o stawkę. W LM zgromadził dziewięć punktów, podobnie jak Real, PSG oraz Inter Mediolan Piotra Zielińskiego, który swoje spotkanie tej kolejki rozegra dopiero w środę.
Z ławki rezerwowych Liverpoolu spotkanie oglądał urodzony w Wielkiej Brytanii 18-letni polski bramkarz Kornel Miściur.
Grad goli w Londynie
W innym wtorkowym meczu Tottenham Hotspur wygrał w Londynie z FC Kopenhaga 4:0. W kadrze meczowej gości zabrakło Dominika Sarapaty, który wystąpił kilka godzin wcześniej w meczu drużyn do lat 19 tych klubów i zdobył w nim bramkę. Przyjezdni z Danii wygrali 3:2.
Bez zwycięstwa w tym sezonie Ligi Mistrzów pozostaje Juventus Turyn. Po remisach z Borussią Dortmund i Villarrealem oraz porażce z Realem tym razem podzielił się punktami ze Sportingiem Lizbona (1:1).
Poza tym Atletico Madryt wygrało z Union Saint-Gilloise 3:1, AS Monaco - z Bodoe/Glimt 1:0, a Olympiakos Pireus zremisował z PSV Eindhoven 1:1.
W meczach, które rozpoczęły się o godzinie 18.45, Napoli zremisowało bezbramkowo z Eintrachtem Frankfurt, a Arsenal ograł w Pradze Slavię 3:0. Był to ósmy z rzędu wygrany przez londyńczyków mecz o stawkę bez straty gola. Tym samym pobili oni klubowy rekord z 1987 roku, kiedy taka seria trwała siedem spotkań.
W 73. minucie na boisku pojawił się urodzony 31 grudnia 2009 roku napastnik Arsenalu Max Dowman. W wieku 15 lat i 308 dni został najmłodszym w historii uczestnikiem meczu Ligi Mistrzów. Poprzednim rekordzistą był Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) - 16 lat i 18 dni.
Dokończenie tej kolejki w środę. Tego dnia odbędzie się m.in. mecz Barcelony, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, na wyjeździe z Club Brugge. Inter Mediolan podejmie Kajrat Ałmaty, Atalanta Bergamo Nicoli Zalewskiego zmierzy się na wyjeździe z Olympique Marsylia, a w najciekawiej zapowiadającym się starciu Manchester City zagra w Anglii z Borussią Dortmund pod okiem sędziego Szymona Marciniaka.
