Dziś zaprezentowano stroje w jakich polscy olimpijczycy wystąpią podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech w 2026 roku. W Centrum Olimpijskim w Warszawie pokazano trzy komplety. Attache olimpijskim został Czesław Lang.
Wydarzenie rozpoczęło się od przypomnienia na telebimie największych sukcesów biało-czerwonych w zimowych igrzyskach, m.in. biegaczki narciarskiej Justynę Kowalczyk, panczenisty Zbigniewa Bródki, skoczków Adama Małysza i Kamila Stocha oraz biathlonisty Tomasza Sikory.
Igrzyska olimpijskie są wyjątkowe. Z firmą adidas staraliśmy się przygotować coś specjalnego na tę okazję. Zależało nam, aby polscy sportowcy wyglądali najlepiej jak tylko to jest możliwe. Nagrody, które funduje PKOl też są najwyższe w historii igrzysk
— powiedział prezes PKOl Radosław Piesiewicz.
Stroje dla reprezentacji Polski bazują na kolorach białym i rubinowym, stanowiąc bezpośrednie nawiązanie do barw flagi narodowej. Paleta została wzbogacona o odcienie granatu, szarości, fioletu i srebra, co pozwoliło stworzyć różnorodne stylizacje.
Kluczowym elementem graficznym jest unikalny nadruk, który łączy logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego (Team PL) z godłem Polski. Dodatkowo, w geście hołdu dla narodowego symbolu, tekstura z wizerunkiem orła umieszczona została na plecach wybranych elementów kolekcji oraz na kurtce oraz spodniach, w których sportowcy odbierać będą medale.
Przygotowano trzy zestawy strojów: na ceremonię otwarcia i zamknięcia, dekoracje medalowe oraz pobyt w wiosce olimpijskiej i strefach treningowych.
Piesiewicz ogłosił też, że attache olimpijskim polskiej ekipy będzie były kolarz, a obecnie organizator i dyrektor wyścigu Tour de Pologne Czesław Lang.
Igrzyska odbędą się w Italii, a to moja druga ojczyzna. To dla mnie wielkie wyróżnienie
— skomentował Lang.
Nagrody za osiągnięcia na Igrzyskach Olimpijskich
Przedstawiciel Grupa Sabaj Toyota Okęcie ogłosił, że polscy złoci medaliści w konkurencjach indywidualnych otrzymają w nagrodę także samochody toyota corolla.
Już wcześniej, podczas podpisania umowy sponsorskiej z giełdą kryptowalut zondacrypto, Piesiewicz poinformował, że nagrody finansowe dla medalistów zbliżających się zimowych igrzysk we Włoszech zostaną podwojone w porównaniu ze stawkami z 2024 roku. Połowa kwoty zostanie wypłacona w gotówce, a połowa w tokenach, czyli w odpowiedniku cyfrowym walut tradycyjnych.
Premia za złoty medal wywalczony indywidualnie wyniesie 500 tys. złotych, za srebrny - 400 tys., za brązowy - 300 tys. Identyczne nagrody otrzyma każdy zawodnik za miejsce na podium w konkurencjach z udziałem od dwóch do sześciu osób (drużyny, sztafety, miksty). Nagrody mają otrzymać również sportowcy, którzy uplasują się na miejscach 4-8.
Dziś szef PKOl wręczył złoty medal „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” Tomaszowi i Franciszkowi Pochwałom. To wnuk i prawnuk pierwszego polskiego medalisty olimpijskiego w sportach zimowych. Franciszek Gąsienica-Groń zdobył brąz w kombinacji norweskiej podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo w roku 1956.
Igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 zostaną rozegrane w dniach 6-22 lutego 2026.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/744878-pokazano-stroje-polskiej-kadry-na-zimowe-io-we-wloszech
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.