Brytyjskie media ujawniły szokujące doniesienia z angielskiej ekstraklasy - agent jednego z piłkarzy, który gra w Premier League groził swojemu podopiecznemu bronią. BBC podało, że mężczyzna został zatrzymany przez policję, a następnie zwolniony za kaucją.
Dane zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy, na razie są utajnione. Ustalono jedynie, że piłkarz, o którym mowa, ma między 20 a 29 lat.
Agent trafił do aresztu 8 września i został z niego zwolniony dzień później za kaucją. Dostał też zakaz zbliżania się do tego piłkarza.
Media, m.in. Agencja Reutera, starają się skontaktować z policją i wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
