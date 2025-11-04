Brytyjskie media donoszą o skandalu w Premier League. Agent piłkarski groził swojemu podopiecznemu bronią! Agresor trafił do aresztu

  • Sport
  • opublikowano:
Sprawdź Piłka z logiem Premier League (zdjęcie ilustracyjne) / autor: pixabay.com
Piłka z logiem Premier League (zdjęcie ilustracyjne) / autor: pixabay.com

Brytyjskie media ujawniły szokujące doniesienia z angielskiej ekstraklasy - agent jednego z piłkarzy, który gra w Premier League groził swojemu podopiecznemu bronią. BBC podało, że mężczyzna został zatrzymany przez policję, a następnie zwolniony za kaucją.

Dane zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy, na razie są utajnione. Ustalono jedynie, że piłkarz, o którym mowa, ma między 20 a 29 lat.

Agent trafił do aresztu 8 września i został z niego zwolniony dzień później za kaucją. Dostał też zakaz zbliżania się do tego piłkarza.

Media, m.in. Agencja Reutera, starają się skontaktować z policją i wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

xyz/PAP

