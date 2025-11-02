Wideo

Piękny gol Zielińskiego w meczu Serie A! Inter Mediolan pokonuje Hellas Verona w doliczonym czasie gry. O wyniku przesądził "samobój"

  • Sport
  • opublikowano:
Inter Mediolan cieszy się po golu zdobytym przez Piotra Zielińskiego w meczu z Hellasem Verona
Inter Mediolan cieszy się po golu zdobytym przez Piotra Zielińskiego w meczu z Hellasem Verona / autor: PAP/EPA

Dziś doszło do starcia w 10 kolejce Serie A. Hellas Verona podejmował Inter Mediolan na Stadio Marc’Antonio Bentegodi. Mecz zakończył się zwycięstwem Nerazzurrich. Trafieniem niezwykłej urody popisał się Piotr Zieliński.

W 16 minucie spotkania trafieniem przepięknej urody popisał się reprezentant Polski Piotr Zieliński. Pomocnik wykorzystał zagranie Hakana Calhanoglu, który z rzutu rożnego posłał futbolówkę na skraj pola karnego. Zieliński przymierzył z pierwszej, po czym piłka zatrzepotała w siatce Lorenzo Montipo.

Zespół z Werony odpowiedział na trafienie Polaka w 40 minucie. Piłkę w bramce Yana Sommera umieścił Brazylijczyk Giovane.

Gol samobójczy przesądził o zwycięstwie

Podopieczni Christiana Chivu zdołali wyrwać zwycięstwo w samej końcówce starcia. Nerazzurri remisowali do 94 minuty z Hellasem 1:1, gdy do siatki gospodarzy trafił Martine Frese - był to gol samobójczy.

Inter znajduje się obecnie na drugim miejscu w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Fotel lidera zajmuje SSC Napoli, którego zgromadziło 22 oczka.

