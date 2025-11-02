Dziś doszło do starcia w 10 kolejce Serie A. Hellas Verona podejmował Inter Mediolan na Stadio Marc’Antonio Bentegodi. Mecz zakończył się zwycięstwem Nerazzurrich. Trafieniem niezwykłej urody popisał się Piotr Zieliński.
W 16 minucie spotkania trafieniem przepięknej urody popisał się reprezentant Polski Piotr Zieliński. Pomocnik wykorzystał zagranie Hakana Calhanoglu, który z rzutu rożnego posłał futbolówkę na skraj pola karnego. Zieliński przymierzył z pierwszej, po czym piłka zatrzepotała w siatce Lorenzo Montipo.
Zespół z Werony odpowiedział na trafienie Polaka w 40 minucie. Piłkę w bramce Yana Sommera umieścił Brazylijczyk Giovane.
Gol samobójczy przesądził o zwycięstwie
Podopieczni Christiana Chivu zdołali wyrwać zwycięstwo w samej końcówce starcia. Nerazzurri remisowali do 94 minuty z Hellasem 1:1, gdy do siatki gospodarzy trafił Martine Frese - był to gol samobójczy.
Inter znajduje się obecnie na drugim miejscu w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Fotel lidera zajmuje SSC Napoli, którego zgromadziło 22 oczka.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/744726-zielinski-z-cudownym-golem-inter-pokonal-hellas-verona
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.