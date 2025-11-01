Polski mecz we Włoszech! Pierwsza porażka Atalanty w tym sezonie Serie A. Jedyną bramkę zdobył Nicolo Zaniolo

  • Sport
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Udinese vs Atalanta / autor: EPA/Ettore Griffoni Dostawca: PAP/EPA.
Udinese vs Atalanta / autor: EPA/Ettore Griffoni Dostawca: PAP/EPA.

Piłkarze Atalanty BC, z Nicolą Zalewskim w podstawowej jedenastce, ponieśli pierwszą w tym sezonie porażkę we włoskiej ekstraklasie. Przegrali na wyjeździe w 10. kolejce 0:1 z Udinese, w którym wystąpili Adam Buksa i Jakub Piotrowski.

Jedyną bramkę zdobył Nicolo Zaniolo (40.). Buksa grał do 86. minuty, Piotrowski wszedł na boisko w 69., a Zalewski opuścił je w 77.

Atalanta to jedyny zespół Serie A, który w dziewięciu pierwszych spotkaniach nie doznał porażki; tyle że siedem z nich zremisował. Z 13 punktami jest dopiero 11. w tabeli. Wyprzedził go jego sobotni rywal, prowadzony przez byłego szkoleniowca Pogoni Szczecin i Legii Warszawa Kostę Runjaica, powiększając dorobek do 15 pkt.

W tabeli prowadzi Napoli - 21 pkt, tyle samo co druga AS Roma Jana Ziółkowskiego.

Lider o godzinie 18 podejmie świetnie spisujące się ostatnio Como, które z 16 punktami zajmuje szóste miejsce. Rzymianie w niedzielnym hicie kolejki zmierzą się na wyjeździe z AC Milan - 18 pkt.

as/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych