Piłkarze Atalanty BC, z Nicolą Zalewskim w podstawowej jedenastce, ponieśli pierwszą w tym sezonie porażkę we włoskiej ekstraklasie. Przegrali na wyjeździe w 10. kolejce 0:1 z Udinese, w którym wystąpili Adam Buksa i Jakub Piotrowski.
Jedyną bramkę zdobył Nicolo Zaniolo (40.). Buksa grał do 86. minuty, Piotrowski wszedł na boisko w 69., a Zalewski opuścił je w 77.
Atalanta to jedyny zespół Serie A, który w dziewięciu pierwszych spotkaniach nie doznał porażki; tyle że siedem z nich zremisował. Z 13 punktami jest dopiero 11. w tabeli. Wyprzedził go jego sobotni rywal, prowadzony przez byłego szkoleniowca Pogoni Szczecin i Legii Warszawa Kostę Runjaica, powiększając dorobek do 15 pkt.
W tabeli prowadzi Napoli - 21 pkt, tyle samo co druga AS Roma Jana Ziółkowskiego.
Lider o godzinie 18 podejmie świetnie spisujące się ostatnio Como, które z 16 punktami zajmuje szóste miejsce. Rzymianie w niedzielnym hicie kolejki zmierzą się na wyjeździe z AC Milan - 18 pkt.
