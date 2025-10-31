Trzęsienie ziemi w Legii Warszawa. Iordanescu przestał pełnić funkcję trenera "Wojskowych"! Obowiązki przejmie dotychczasowy asystent

  • Sport
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Zdymisjonowany trener Legii Warszawa Edward Iordanescu podczas meczu Pucharu Polski z Pogonią Szczecin / autor: PAP/Leszek Szymański
Zdymisjonowany trener Legii Warszawa Edward Iordanescu podczas meczu Pucharu Polski z Pogonią Szczecin / autor: PAP/Leszek Szymański

Spotkaliśmy się z trenerem Edwardem Iordanescu i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy” - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa Michał Żewłakow, cytowany w klubowym komunikacie.

Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany, które pozwolą drużynie w pełni wykorzystać swój potencjał i realizować założone cele

— dodał Żewłakow.

Klub dziękuje szkoleniowcowi za współpracę i życzy mu powodzenia w dalszej karierze trenerskiej. Do czasu przedstawienia nowego szkoleniowca obowiązki pierwszego trenera będzie pełnił dotychczasowy asystent, Inaki Astiz

— podano w komunikacie.

Pod wodzą Iordanescu legioniści w 12 meczach ligowych zdobyli 16 punktów i zajmują 10. miejsce w tabeli. Do prowadzącego Górnika Zabrze mają 10 straty, choć rozegrali też o jedno spotkanie mniej.

Ponadto w dwóch kolejkach w Lidze Konferencji odnieśli zwycięstwo nad Szachtarem Donieck i przegrali z Samsunsporem. Wcześniej odpadli w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, ale przebrnęli przez czwartą rundę w LK. Zdołali również pokonać Lecha Poznań w spotkaniu o Superpuchar Polski. Łączny bilans: 12 wygranych, sześć remisów i siedem porażek.

Iordanescu, zanim rozpoczął pracę w Warszawie, prowadził kilka klubów w ojczyźnie oraz CSKA Sofia, a w latach 2022-2024 był selekcjonerem reprezentacji Rumunii. Jego największym sukcesem było wywalczenie awansu do mistrzostw Europy 2024.

xyz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych