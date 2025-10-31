„Spotkaliśmy się z trenerem Edwardem Iordanescu i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy” - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa Michał Żewłakow, cytowany w klubowym komunikacie.
Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany, które pozwolą drużynie w pełni wykorzystać swój potencjał i realizować założone cele
— dodał Żewłakow.
Klub dziękuje szkoleniowcowi za współpracę i życzy mu powodzenia w dalszej karierze trenerskiej. Do czasu przedstawienia nowego szkoleniowca obowiązki pierwszego trenera będzie pełnił dotychczasowy asystent, Inaki Astiz
— podano w komunikacie.
Pod wodzą Iordanescu legioniści w 12 meczach ligowych zdobyli 16 punktów i zajmują 10. miejsce w tabeli. Do prowadzącego Górnika Zabrze mają 10 straty, choć rozegrali też o jedno spotkanie mniej.
Ponadto w dwóch kolejkach w Lidze Konferencji odnieśli zwycięstwo nad Szachtarem Donieck i przegrali z Samsunsporem. Wcześniej odpadli w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, ale przebrnęli przez czwartą rundę w LK. Zdołali również pokonać Lecha Poznań w spotkaniu o Superpuchar Polski. Łączny bilans: 12 wygranych, sześć remisów i siedem porażek.
Iordanescu, zanim rozpoczął pracę w Warszawie, prowadził kilka klubów w ojczyźnie oraz CSKA Sofia, a w latach 2022-2024 był selekcjonerem reprezentacji Rumunii. Jego największym sukcesem było wywalczenie awansu do mistrzostw Europy 2024.
