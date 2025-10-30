To on będzie nowym trenerem "Starej Damy"! Juventus ogłosił, że Luciano Spalletti podpisał kontrakt do końca sezonu

Luciano Spalletti trenerem Juventusu - ogłosił klub, potwierdzając tym samym doniesienia krążące w mediach od kilku dni. Włoch podpisał kontrakt do końca sezonu. Zastąpi poprzedniego szkoleniowca „Starej Damy” – Chorwata Igora Tudora.

Spalletti to jeden z najbardziej doświadczonych włoskich trenerów. Pracował już m.in. z innymi klubami Serie A: Napoli, Interem Mediolan, AS Roma czy Udinese. Od 2023 do czerwca bieżącego roku prowadził drużynę narodową, ale został zwolniony po porażce z Norwegią 0:3.

Massimo Brambilla trenerem tymczasowym Juventusu

Juventus, pod wodzą tymczasowego trenera Massimo Brambilli, w środę pokonał u siebie Udinese 3:1, ale wcześniej miał serię ośmiu meczów bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki. Po trzech porażkach z rzędu - z Como 0:2 oraz Realem Madryt i Lazio Rzym - pracę stracił Tudor.

Po dziewięciu kolejkach ekstraklasy turyńczycy mają 15 punktów, o sześć mniej od prowadzącego duetu Napoli i AS Roma, i zajmują siódme miejsce. W trzech meczach Ligi Mistrzów zdobyli dwa punkty i są na 25. pozycji.

