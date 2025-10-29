Kucharski szantażował Lewandowskiego? Trwa sądowa batalia, kolejna rozprawa w trybie niejawnym. "Ryzyko za 20 mln zł"

  • Sport
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Robert Lewandowski / autor: Fratria
Robert Lewandowski / autor: Fratria

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia odbyła się kolejna rozprawa w sporze między kapitanem piłkarskiej reprezentacji Polski Robertem Lewandowskim a jego byłym menedżerem Cezarym Kucharskim, który broni się przed oskarżeniem o szantaż.

Stawił się Kucharski, Lewandowskiego reprezentowali jego przedstawiciele prawni. Zeznawał świadek Kamil Maciej Gorzelnik.

Tak jak poprzednio, rozprawa odbywała się w trybie niejawnym.

Kucharski oskarżony o szantaż

Kucharski, który w latach 1998-2002 rozegrał 17 spotkań w reprezentacji Polski i zdobył trzy bramki, broni się przed oskarżeniem o szantaż.

Prokuratura Regionalna w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu menedżerowi Lewandowskiego skierowała do sądu w maju 2022 roku. Według ustaleń śledczych od września 2019 roku do września 2020 roku kilkukrotnie groził on swojemu byłemu klientowi, że rozpowszechni informacje dotyczące „rzekomych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych należącej do pokrzywdzonego spółki prawa handlowego”.

Kierując groźbę, podejrzany zapowiadał spowodowanie postępowania karnego i rozgłoszenie wiadomości uwłaczającej czci pokrzywdzonego oraz jego żony, sugerując jednocześnie, że zachowa w tajemnicy opisane powyżej okoliczności w przypadku zapłaty przez pokrzywdzonego piłkarza kwoty 20 milionów euro

— przekazała wtedy Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Nagrania spotkań stron sporu

28 maja sąd odsłuchał nagrania spotkań stron sporu, które wykonał Lewandowski. Mają one być dowodem w sprawie karnej, w której Lewandowski jest oskarżycielem posiłkowym. Sąd musi ustalić, czy piłkarz był przez Kucharskiego rzeczywiście szantażowany.

Z treści nagrań wynika, że Kucharski kilka razy wspominał o 20 mln euro jako kwocie, za którą jest w stanie „ponieść ryzyko”. Miał sugerować, że to cena za spokój piłkarza oraz jego żony i zarzuca mu niepłacenie podatków, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Na jutro na godzinę 10 wyznaczono termin kolejnej wokandy.

CZYTAJ WIĘCEJ: Ponad pięciogodzinna rozprawa. Robert Lewandowski zeznawał w sądzie ws. sporu z Kucharskim. Panowie nie podali sobie ręki

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych