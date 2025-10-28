Zmarł Odd Martinsen - mistrz olimpijski w narciarstwie biegowym. Miał 82 lata. Po zakończeniu kariery był działaczem sportowym

  • Sport
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Triumfator igrzysk olimpijskich z Grenoble 1968 roku w sztafecie Norwegii 4 x 10 km w narciarstwie biegowym Odd Martinsen zmarł w wieku 82 lat” - poinformowała stacja telewizyjna NRK.

Podczas igrzysk olimpijskich w 1968 roku Martinsen zdobył dwa medale: złoty w sztafecie i srebrny w biegu na 30 km. W 1976 roku do dorobku dołożył kolejny krążek olimpijski - srebrny w sztafecie.

Martinsen zwyciężył w sztafecie w mistrzostwach świata w 1966 roku. Na jego koncie jest jeszcze jeden srebrny i trzy brązowe medale MŚ.

Honorowy członek FIS

Po zakończeniu kariery zawodniczej był działaczem sportowym. W latach 1986-2002 przewodniczył komitetowi Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS) ds. biegów narciarskich. Następnie został honorowym członkiem organizacji.

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych