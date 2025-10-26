Real Madryt poszuka dziś rewanżu za serię porażek z Barceloną w poprzednim sezonie, a trener „Blaugrany” Hansi Flick nie zrezygnuje ze swojej filozofii pomimo kilku kontuzji w swoim zespole – komentują zbliżające się piłkarskie El Clasico hiszpańskie media. Znamy już składy na dzisiejszy mecz.
Wczorajsze okładki największych hiszpańskich dzienników poświęcone zostały meczowi, który wzbudza zainteresowanie na całym świecie.
„Klasyk płonie” – tak zatytułował pierwszą stronę dziennik „Marca”, przedstawiając walczących o piłkę Viniciusa Juniora i Lamine’a Yamala. Gazeta podkreśla, że młoda gwiazda Barcelony podgrzała atmosferę przed spotkaniem, mówiąc w jednym z programów o Realu: „kradną, oszukują”.
Dziennik „AS” podkreśla, że gwiazda „Królewskich” Kylian Mbappe intensywnie trenował nad unikaniem spalonych. Rok temu na Bernabeu Francuz został złapany w osiem pułapek ofsajdowych, a przez to skutecznie wyłączony z gry; Barcelona wygrała tamten mecz 4:0.
Mbappe, który jest w znakomitej formie w tym sezonie i pewnie prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi hiszpańskiej, wyraził nadzieję, że tym razem to jego drużyna wyjdzie zwycięsko z pojedynku.
„Symbol i duma Realu Madryt”
Kataloński dziennik „La Vanguardia” poświęcił napastnikowi osobny artykuł, określając go jako „symbol i dumę” Realu Madryt oraz prezesa Florentino Pereza.
Mbappe sprawił, że kibice zapomnieli o Cristiano Ronaldo
— dodała gazeta.
Pozytywnie nastawiony przed Klasykiem jest również pomocnik „Królewskich” Jude Bellingham, cytowany przez dziennik „AS”. Anglik twierdzi, że jest w najlepszej formie fizycznej od dłuższego czasu, co potwierdziła zwycięska bramka zdobyta przez niego w ostatnim meczu przeciwko Juventusowi Turyn w Lidze Mistrzów.
W drużynie ze stolicy Katalonii również panują dobre nastroje. Choć drużyna jest nękana kontuzjami, które wykluczą z niedzielnego pojedynku kilku kluczowych graczy, to ostatnie mecze przeciwko Realowi pozwalają na optymizm.
Jestem przekonany, że wygramy na Bernabeu
— powiedział w wywiadzie dla gazety „Mundo Deportivo” prezes Barcelony Joan Laporta, przypominając cztery zwycięstwa przeciwko odwiecznemu rywalowi z poprzedniego sezonu.
Filiozofia Hansiego Flicka
Jak pisze kataloński dziennik „Sport”, trener Barcelony Hansi Flick „nie zamierza porzucić swojej filozofii gry” w El Claisco, pomimo kontuzji tak kluczowych zawodników, jak Raphinha czy Robert Lewandowski.
Przedwczoraj dziennikarz radia Cadena Ser Adria Albets napisał na portalu X, że rekonwalescencja Polaka przebiega na tyle wzorcowo, że sztab szkoleniowy rozważał nawet jego występ w Madrycie. Ostatecznie uznano jednak, że takie rozwiązanie byłoby zbyt ryzykowne dla zawodnika.
W meczu na szczycie wystąpi za to drugi z Polaków grający w barwach „Dumy Katalonii”, czyli Wojciech Szczęsny, który zastępuje w bramce kontuzjowanego Joana Garcię.
W tabeli po dziewięciu kolejkach Real i Barcelona tradycyjnie są najlepsze. Lider z Madrytu zgromadził 24 punkty, a druga „Blaugrana” ma o dwa mniej. Trzeci Villarreal wywalczył 17 pkt.
Początek niedzielnego meczu w Madrycie o godz. 16.15.
W jakich składach wystąpią drużyny?
Real Madryt: Thibault Courtois - Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras - Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga - Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior - Kylian Mbappe.
FC Barcelona: Wojciech Szczęsny - Alex Balde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Jules Kounde - Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Ferran Torres.
