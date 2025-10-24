Anna Krupka, była wiceminister sportu powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy, to podejmie działania, których celem będzie doprowadzenie do tego, aby w 2044 roku letnie Igrzysk Olimpijskie odbyły się w Polsce.
Deklarujemy, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy, będzie rządziło w Polsce, to rozpocznie przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w 2044 roku w Warszawie
— mówiła Anna Krupka w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
100. rocznica Powstania
Wydarzenie to ma mieć związek z 100. rocznicą Powstania Warszawskiego.
W stulecie Powstania Warszawskiego chcemy zorganizować w Polsce, w Warszawie największą imprezę sportową na świecie, czyli Igrzyska Olimpijskie
— dodała.
Chcemy pokazać, jak przez te sto lat zmieniła się Warszawa, jak została odbudowana ze zgliszcz i jest dzisiaj prawdziwą perłą wśród miast europejskich, wspaniałą, piękną europejską stolicą
— zaznaczyła.
as/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/744034-igrzyska-olimpijskie-na-100-rocznice-pw
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.