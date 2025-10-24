Igrzyska Olimpijskie na 100. rocznicę Powstania Warszawskiego. Krupka: Chcemy pokazać, jak przez te sto lat zmieniła się Warszawa

  • Sport
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Anna Krupka / autor: Fratria
Anna Krupka / autor: Fratria

Anna Krupka, była wiceminister sportu powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy, to podejmie działania, których celem będzie doprowadzenie do tego, aby w 2044 roku letnie Igrzysk Olimpijskie odbyły się w Polsce.

Deklarujemy, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy, będzie rządziło w Polsce, to rozpocznie przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w 2044 roku w Warszawie

— mówiła Anna Krupka w rozmowie z Telewizją wPolsce24.

100. rocznica Powstania

Wydarzenie to ma mieć związek z 100. rocznicą Powstania Warszawskiego.

W stulecie Powstania Warszawskiego chcemy zorganizować w Polsce, w Warszawie największą imprezę sportową na świecie, czyli Igrzyska Olimpijskie

— dodała.

Chcemy pokazać, jak przez te sto lat zmieniła się Warszawa, jak została odbudowana ze zgliszcz i jest dzisiaj prawdziwą perłą wśród miast europejskich, wspaniałą, piękną europejską stolicą

— zaznaczyła.

as/wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych