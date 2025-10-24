Piłkarki reprezentacji Polski zremisowały z Holandią 0:0 w meczu towarzyskim. Na stadionie w Gdańsku spotkanie oglądało 11 022 kibiców, co oznacza poprawiony rekord frekwencji. Dla biało-czerwonych był to pierwszy występ od lipcowych mistrzostw Europy w Szwajcarii. Nasze reprezentantki wspierała z trybun pierwsza dama Marta Nawrocka.
Polska - Holandia 0:0.
Żółte kartki - Polska: Ewelina Kamczyk, Adriana Achcińska, Natalia Padilla-Bidas. Holandia: Damaris Berta Egurrola Wienke.
Sędziowała: Deborah Alex (Szwajcaria).
Polska: Kinga Szemik - Wiktoria Zieniewicz, Oliwia Woś, Emilia Szymczak, Martyna Wiankowska (90. Patrycja Sarapata) - Ewelina Kamczyk (90. Aleksandra Zaremba), Adriana Achcińska, Milena Kokosz - Nadia Krezyman (80. Weronika Zawistowska), Natalia Padilla-Bidas (80. Gabriela Grzybowska), Paulina Tomasiak.
W październikowym zgrupowaniu nie uczestniczy kontuzjowana Ewa Pajor, która opuściła mecz reprezentacji Polski pierwszy raz od niemal czterech lat. Napastniczka Barcelony 12 października doznała kontuzji kolana w ligowym meczu z Atletico Madryt i będzie pauzować przez kilka tygodni.
Kontuzjowana jest również obrończyni Paris Saint-Germain Paulina Dudek, która złamała kość śródstopia. Zatem trenerka Nina Patalon ma okazję sprawdzić młodsze, mniej doświadczone zawodniczki. Powołania otrzymały m.in. Jagoda Cyraniak, Oliwia Łapińska oraz Krystyna Flis, które w czerwcu reprezentowały Polskę na mistrzostwach Europy do lat 19 na Podkarpaciu.
Reprezentacja Holandii jest bardzo utytułowana. W 2017 roku triumfowała w mistrzostwach Europy, a dwa lata później doszła do finału mistrzostw świata, w którym przegrała z Amerykankami. Zajęła też trzecie miejsce w mistrzostwach Europy w 2009 roku.
W drużynie „Pomarańczowych” występuje wiele gwiazd, m.in. obrończyni Kerstin Casparij i napastniczka Vivianne Miedema z Manchesteru City, obrończyni Dominique Janssen z Manchesteru United, skrzydłowa Lineth Beerensteyn z Wolfsburga czy napastniczka Esmee Brugts z Barcelony.
W 10. minucie meczu w Gdańsku, który obejrzała rekordowa liczba kibiców, wśród nich Pierwsza Dama Marta Nawrocka, gorąco w polu karnym zrobiło się po obronnej interwencji Wiktorii Zieniewicz. Piłka zmierzała do bramki, lecz w porę złapała ją bramkarka Kinga Szemik. Później Martyna Wiankowska ruszyła lewym skrzydłem i wykonała dośrodkowanie, lecz Holenderki zażegnały zagrożenie.
Holenderka Brugts w 25. min oddała strzał z bliska, ale została zablokowana i wywalczyła tylko rzut rożny. Po chwili Nadia Krezyman wykonała samotny rajd i bardzo niecelnie uderzyła z dystansu.
Pod koniec pierwszej połowy Polki zaczęły grać wysokim pressingiem i dwukrotnie odebrały rywalkom piłkę przed ich polem karnym, lecz nie udało się wykorzystać tych sytuacji.
Na początku drugiej części spotkania futbolówka przeleciała tuż nad poprzeczką po strzale kapitan holenderskiej drużyny Janssen. Polki niemal natychmiast przeprowadziły kontratak, który został przerwany przez Holenderki w polu karnym.
Brugts w 56. min strzeliła z dystansu, ale Szemik pewnie obroniła. Później wbiegająca w pole karne Krezyman otrzymała prostopadłe podanie i uderzyła bez przyjęcia, jednak nie zaskoczyła bramkarki Lize Kop.
Groźnie zrobiło się w 70. min, gdy Beerensteyn znalazła się w polu karnym i pędziła na bramkę, a Polki w ostatniej chwili odebrały jej piłkę.
W 80. min po rzucie rożnym Janssen z bliska oddała strzał głową, a piłka cudem została wybita z linii bramkowej. Po chwili swoją najlepszą okazję stworzyły Polki, gdy Wiankowska dośrodkowała do wbiegającej w pole karne Weroniki Zawistowskiej. Ta jednak źle przyjęła piłkę i przegrała pojedynek z holenderską bramkarką.
We wtorek Polki zagrają na wyjeździe z Walią. Październikowe sparingi to część przygotowań do przyszłorocznych meczów w dywizji A Ligi Narodów, gdy biało-czerwone zmierzą się z trzema drużynami z europejskiej czołówki.
