Raków Częstochowa zremisował na wyjeździe z czeską Sigmą Ołomuniec 1:1 (0:0) w meczu 2. kolejki fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Konferencji. Z kolei Lech Poznań przegrał mecz z zespołem z Gibraltaru.

Sigma Ołomuniec – Raków Częstochowa 1:1 (0:0).

Bramki: 1:0 Jan Kral (83-głową), 1:1 Stratos Svarnas (90).

Żółte kartki: Sigma – Daniel Vasulin, Filip Slavicek, Matej Mikulenka; Raków – Peter Barath, Fran Tudor, Imad Rondic.

Kompromitacja Lecha

Piłkarze Lecha Poznań przegrali na Gibraltarze z Lincoln Red Imps 1:2 (0:1) w meczu 2. kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji. W kolejnym spotkaniu mistrz Polski 6 listopada zagrają w Hiszpanii z Rayo Vallecano.

Lincoln Red Imps – Lech Poznań 2:1 (1:0).

Bramki: 1:0 Kike Gomez (33), 1:1 Mikael Ishak (77-karny), 2:1 Christian Rutjens (88-głową).

Żółte kartki – Lincoln Red Imps: Boubacar Dabo, Jayla Hankins. Lech Poznań: Yannick Agnero.

Sędzia: Chrysovalantis Theouli (Cypr). Widzów: ok. 2 tysiące

