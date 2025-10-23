Raków Częstochowa zremisował na wyjeździe z czeską Sigmą Ołomuniec 1:1 (0:0) w meczu 2. kolejki fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Konferencji. Z kolei Lech Poznań przegrał mecz z zespołem z Gibraltaru.
Sigma Ołomuniec – Raków Częstochowa 1:1 (0:0).
Bramki: 1:0 Jan Kral (83-głową), 1:1 Stratos Svarnas (90).
Żółte kartki: Sigma – Daniel Vasulin, Filip Slavicek, Matej Mikulenka; Raków – Peter Barath, Fran Tudor, Imad Rondic.
Kompromitacja Lecha
Piłkarze Lecha Poznań przegrali na Gibraltarze z Lincoln Red Imps 1:2 (0:1) w meczu 2. kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji. W kolejnym spotkaniu mistrz Polski 6 listopada zagrają w Hiszpanii z Rayo Vallecano.
Lincoln Red Imps – Lech Poznań 2:1 (1:0).
Bramki: 1:0 Kike Gomez (33), 1:1 Mikael Ishak (77-karny), 2:1 Christian Rutjens (88-głową).
Żółte kartki – Lincoln Red Imps: Boubacar Dabo, Jayla Hankins. Lech Poznań: Yannick Agnero.
Sędzia: Chrysovalantis Theouli (Cypr). Widzów: ok. 2 tysiące
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/743942-kompromitacja-lecha-remis-rakowa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.