Piłkarze Legii Warszawa wygrali w Krakowie wyjazdowy mecz z ukraińskim Szachtarem Donieck 2:1 w 2. kolejce fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Obydwie bramki dla polskiej drużyny zdobył Rafał Augustyniak, a dla pokonanych trafił Brazylijczyk Luca Meirelles. Jagiellonia Białystok zremisowała z francuskim RC Strasbourg 1:1.
Szachtar Donieck - Legia Warszawa 1:2 (0:1).
Bramki: 0:1 Rafał Augustyniak (16), 1:1 Luca Meirelles (61-głową), 1:2 Rafał Augustyniak (90+4-wolny).
Remis Jagiellonii
Jagiellonia Białystok zremisowała na wyjeździe z francuskim RC Strasbourg 1:1 (0:0) w meczu 2. kolejki fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Konferencji.
RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok 1:1 (0:0).
Bramki: 0:1 Dusan Stojinovic (53), 1:1 Joaquin Panichelli (79)
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/743935-legia-wygrala-z-szachtarem-remis-jagi-z-rc-strasbourg
