Cristiano Ronaldo jr otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Portugalii w kategorii wiekowej do 16 lat. Syn aktywnej piłkarskiej legendy uda się na towarzyskie mecze na przełomie października i listopada w Turcji.
Cristiano Ronaldo jr występował już w reprezentacji do lat 15. Strzelił dwa gole w finale turnieju im. Vlatko Markovica, w którym Portugalia wygrała z Chorwacją 3:2.
Teraz syn legendy portugalskiego i światowego futbolu został powołany na towarzyski turniej w Turcji, który odbędzie się w dniach 27 października - 5 listopada. Portugalia zmierzy się z drużyną gospodarzy oraz Walią i Anglią.
15-letni Cristiano Ronaldo jr trenuje w juniorskich drużynach w Al-Nassr. Jego ojciec gra w tym saudyjskim klubie od 2023 roku. 40-letni napastnik wciąż występuje w reprezentacji Portugalii i bardzo prawdopodobne, że zostanie powołany na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Kanadzie, USA i Meksyku. Będzie to jego szósty mundial.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/743712-historia-zatacza-kolo-syn-ronaldo-w-kadrze-u-16-portugalii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.