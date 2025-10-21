Historia zatacza koło. Syn Cristiano Ronaldo z debiutanckim powołaniem do kadru U-16 Portugalii!

Cristiano Ronaldo jr po raz pierwszy powołany do kadry U-16 Portugalii
Cristiano Ronaldo jr po raz pierwszy powołany do kadry U-16 Portugalii / autor: pixabay.com/X-ESPN FC, screen

Cristiano Ronaldo jr otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Portugalii w kategorii wiekowej do 16 lat. Syn aktywnej piłkarskiej legendy uda się na towarzyskie mecze na przełomie października i listopada w Turcji.

Cristiano Ronaldo jr występował już w reprezentacji do lat 15. Strzelił dwa gole w finale turnieju im. Vlatko Markovica, w którym Portugalia wygrała z Chorwacją 3:2.

Teraz syn legendy portugalskiego i światowego futbolu został powołany na towarzyski turniej w Turcji, który odbędzie się w dniach 27 października - 5 listopada. Portugalia zmierzy się z drużyną gospodarzy oraz Walią i Anglią.

15-letni Cristiano Ronaldo jr trenuje w juniorskich drużynach w Al-Nassr. Jego ojciec gra w tym saudyjskim klubie od 2023 roku. 40-letni napastnik wciąż występuje w reprezentacji Portugalii i bardzo prawdopodobne, że zostanie powołany na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Kanadzie, USA i Meksyku. Będzie to jego szósty mundial.

