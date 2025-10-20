Legia Warszawa ma w ostatnim czasie fatalną passę. Przegrała trzy ostatnie mecze - Lidze Konferencji z tureckim Samsunsporem, i dwa w Ekstraklasie - z Górnikiem Zabrze i Zagłębiem Lubin. Wobec tego pojawiły się pytania o przyszłość trenera „Wojskowych” - Edwarda Iordanescu. Portal Goal.pl podał sensacyjne informacje w tej sprawie.
Źródło portalu Goal.pl podało, iż trener Iordanescu wyraził gotowość, by rozwiązać kontrakt z Legią Warszawa! Rumuński szkoleniowiec miał uznać, iż dobro drużyny jest najważniejsze i jest gotowy odejść z klubu, biorąc odpowiedzialność za złe wyniki Legii.
Zdanie władz klubu
To samo źródło twierdzi, że takiego rozwiązania nie chcą jednak szefowie klubu. Władze Legii mają stać na stanowisku, że zmiana szkoleniowca w tym momencie to nie jest dobry pomysł.
CZYTAJ TAKŻE:
— Trzecia porażka Legii z rzędu, a druga ligowa. Trener nie owija w bawełnę: „Z naiwnością, z którą gramy, nie mamy szans na mistrzostwo Polski”
— Piękny obrazek! Polskie kluby wspierają się przed meczami w Lidze Konferencji. „Powalczmy wszyscy razem o kolejne punkty”
tkwl/goal.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/743660-co-dalej-z-trenerem-iordanescu-sa-sensacyjne-doniesienia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.