Piłkarze Legii Warszawa ponieśli trzecią porażkę z rzędu, a drugą ligową. W 12. kolejce ekstraklasy - grając długo w dziesiątkę - ulegli w Lubinie Zagłębiu 1:3. Przegraliśmy przez naszą naiwność. Nie ma znaczenia, że masz przewagę w posiadaniu piłki, skoro nie strzelasz goli – nie krył rozczarowania po spotkaniu trener Legii Warszawa Edward Iordanescu.
Legia niemal przez całe spotkanie była stroną prowadzącą grę, ale gole strzelali gospodarze. Najpierw do swojej bramki trafił Kamil Piątkowski, a następnie ten sam zawodnik tuż przed przerwą zatrzymał ręką piłkę zmierzającą do siatki a rzut karny na gola zamieniał Leonardo Rocha.
Przegraliśmy przez naszą naiwność. Nie ma znaczenia posiadanie przewagi w posiadaniu piłki, skoro nie strzelasz goli. Z naiwnością, z którą gramy, nie mamy szans na mistrzostwo Polski. Jeżeli przeciwnik jest trzy razy w naszym polu karnym i strzela dwie bramki, to takie sytuacje nie mogą mieć miejsca. Zagłębie wykorzystało nasze błędy i było bardziej efektywne. Dlatego wygrało to spotkanie
— powiedział po meczu trener Legii.
Piątkowski za swoje zagranie ujrzał czerwoną kartkę. Legia grała o jednego zawodnika mniej, ale zdołała zdobyć kontaktowego gola. W końcówce, kiedy goście postawili wszystko na jedną kartę, Zagłębie zadało decydujący cios.
Jestem w Legii Warszawa od czterech miesięcy i nigdy nie oceniam moich piłkarzy, zawsze stoję przed nimi i biorę pełną odpowiedzialność na siebie. W przeszłości robiłem dokładnie to samo. Ale piłkarze też muszą zrozumieć, że to nie jest wystarczające, że trener będzie ich bronił. W klubie takim jak Legia musisz dowozić, bo oczekiwania i presja są bardzo duże
— dodał Iordanescu.
W zupełnie odmiennym nastroju był Leszek Ojrzyński, ale tradycyjnie już, tonował nastroje.
Przede wszystkim cieszymy się ze zwycięstwa. Drugą połowę chcieliśmy zagrać wysokim pressingiem, ale daliśmy się zepchnąć do obrony i Legia strzeliła gola kontaktowego. Udało się na szczęście utrzymać wynik a w końcówce strzelić jeszcze trzeciego gola i przypieczętować wygraną. Niestety Dominik Hładun po jednym ze starć mocno ucierpiał i raczej nie obejdzie się bez zabiegu. Gratulacje dla chłopaków za realizacje planów, zaangażowanie oraz charakter
— skomentował wygraną swojego zespołu.
