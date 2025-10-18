Holender Max Verstappen (Red Bull) wygrał w Austin sprint, poprzedzający niedzielny wyścig o Grand Prix USA, 19. rundę mistrzostw świata Formuły 1. Zawodów nie ukończyli obaj kierowcy McLarena, którzy zajmują dwie czołowe lokaty w klasyfikacji generalnej.
Tuż po starcie Niemiec Nico Huelkenberg (Kick Sauber) uderzył w bolid Australijczyka Oscara Piastriego, który z kolei wpadł na swojego kolegę z McLarena, Brytyjczyka Lando Norrisa. Zarówno pierwszy w cyklu Piastri, który zgromadził 336 punktów, jak i mający 314 pkt Norris nie mogli kontynuować jazdy.
Punkty dla Verstappena
Dzięki temu osiem punktów odrobił do nich Verstappen, który z dorobkiem 281 zajmuje trzecie miejsce.
Drugie miejsce w sprincie zajął Brytyjczyk George Russell (Mercedes), trzeci był Hiszpan Caros Sainz jr (Williams).
W sobotę o 23 czasu polskiego odbędą się jeszcze kwalifikacje, które ustalą kolejność na starcie niedzielnego wyścigu.
