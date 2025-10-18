Max Verstappen wygrał sprint w Austin przed 19. rundą mistrzostw świata Formuły 1! Dramat kierowców McLarena

  • Sport
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Holender Max Verstappen (Red Bull) wygrał w Austin sprint, poprzedzający niedzielny wyścig o Grand Prix USA, 19. rundę mistrzostw świata Formuły 1. Zawodów nie ukończyli obaj kierowcy McLarena, którzy zajmują dwie czołowe lokaty w klasyfikacji generalnej.

Tuż po starcie Niemiec Nico Huelkenberg (Kick Sauber) uderzył w bolid Australijczyka Oscara Piastriego, który z kolei wpadł na swojego kolegę z McLarena, Brytyjczyka Lando Norrisa. Zarówno pierwszy w cyklu Piastri, który zgromadził 336 punktów, jak i mający 314 pkt Norris nie mogli kontynuować jazdy.

Punkty dla Verstappena

Dzięki temu osiem punktów odrobił do nich Verstappen, który z dorobkiem 281 zajmuje trzecie miejsce.

Drugie miejsce w sprincie zajął Brytyjczyk George Russell (Mercedes), trzeci był Hiszpan Caros Sainz jr (Williams).

W sobotę o 23 czasu polskiego odbędą się jeszcze kwalifikacje, które ustalą kolejność na starcie niedzielnego wyścigu.

mly/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych