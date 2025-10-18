Barcelona - z Wojciechem Szczęsnym w bramce, ale bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego - pokonała u siebie inny kataloński zespół Gironę 2:1 w 9. kolejce i objęła prowadzenie w hiszpańskiej ekstraklasie piłkarskiej. Dotychczasowy lider Real Madryt w niedzielę zagra z Getafe.
Barcelona przystąpiła do tego spotkania po dwóch porażkach z rzędu - z Sevillą 1:4 w ekstraklasie oraz z Paris Saint-Germain 1:2 w Lidze Mistrzów. W początkowych minutach wszystko wskazywało na to, że podopieczni niemieckiego trenera Hansiego Flicka zażegnali ten minikryzys, zwłaszcza gdy Pedri dał im prowadzenie w 13. minucie.
Tyle że później zdecydowanie groźniejsi byli rywale, którzy już w 20. minucie doprowadzili do wyrównania po golu przewrotką Belga Axela Witsela. Szczęsny nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję. Za to po chwili wyszedł zwycięsko z sytuacji sam na sam z Ukraińcem Władysławem Wanatem.
Jeszcze przed przerwą Girona miała dwie inne stuprocentowe okazje, ale zarówno Portu, jak i Witsel nie trafili w bramkę, mając przed sobą już tylko Szczęsnego - pierwszy z nich uderzył w słupek, drugi posłał piłkę nad poprzeczką.
Gospodarze byli najbliżej drugiego trafienia po bezpośrednim strzale z rzutu wolnego wykonywanego przez Marcusa Rashforda - Anglik trafił jednak w poprzeczkę.
Druga połowa
W drugiej połowie już oba zespoły grały niepewnie i nieskutecznie. Efektem były liczne okazje pod obiema bramkami, ale żadna ze stron długo nie była w stanie zmienić wyniku. Dopiero w ostatniej akcji meczu, w trzeciej doliczonego czasu gry, Urugwajczyk Ronald Araujo wykorzystał dośrodkowanie Holendra Frenkiego de Jonga i dał gospodarzom zwycięstwo.
Niedługo przed końcem spotkania ławkę trenerską musiał opuścić Flick, który za zbyt nerwowe reakcje został ukarany dwoma żółtymi kartkami.
Broniąca tytułu Barcelona zgromadziła 22 punkty, o jeden więcej od Realu, z którym zmierzy się w bezpośrednim spotkaniu w Madrycie 26 października. Najprawdopodobniej do tego czasu nie zdąży wykurować się Lewandowski, który zmaga się z urazem mięśnia uda.
Trzeci z dorobkiem 16 punktów jest Villarreal.
