Kamil Stoch zajął czwarte miejsce w konkursie Letniej Grand Prix w skokach narciarskich na normalnym obiekcie w austriackim Hinzenbach. Wygrał Niemiec Philipp Raimund, przed Austriakami Danielem Tschofenigem i Janem Hoerlem.
Stoch w pierwszej serii uzyskał 92 metry i zajmował trzecie miejsce. W drugiej wylądował pięć metrów bliżej i spadł na czwartą pozycję, uzyskując łączną notę 242,7 pkt.
Raimund po skokach na 89,5 m i 91,5 m triumfował notą 251,8 pkt. Tschofenig dwukrotnie osiągnął 92,5 m i stracił do zwycięzcy 1,5 pkt. Hoerl w pierwszej serii oddał najdłuższy skok - 94 m i był liderem. Jednak w drugiej próbie uzyskał 88,5 m i notą 248,4 pkt uplasował się na trzeciej pozycji.
W konkursie startowało sześciu Polaków i czterech z nich awansowało do drugiej serii. Dawid Kubacki był 14., Piotr Żyła - 16., Paweł Wąsek - 22., Maciej Kot - 31., a tuż za nim uplasował się Aleksander Zniszczoł.
Liderem klasyfikacji LGP z dorobkiem 362 pkt pozostaje Austriak Niklas Bachlinger, który nie startuje w Hinzenbach. Raimund po sobotnim zwycięstwie ma 360 pkt i awansował na drugie miejsce, a trzeci jest Japończyk Sakutaro Kobayashi - 357 pkt.
Najlepsi z Polaków - Kubacki i Stoch - mają po 279 pkt i plasują się ex aequo na piątej pozycji.
Drugi indywidualny konkurs w Hinzenbach odbędzie się w niedzielę o godzinie 13.45. Kwalifikacje rozpoczną się o 12.15.
