Warszawscy radni zadecydowali o przeznaczeniu pieniędzy na budowę nowej hali sportowej na Skrze (200 mln zł) i modernizację ośrodka sportowego Polonia (ponad 832 mln zł), które są ujęte w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2025-2055.
Za wprowadzeniem zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2025-2055 głosowało 39 radnych, 13 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.
Trzaskowski jednak dotarł na sesję
Zmiany w prognozie finansowej przedstawił prezydent Rafał Trzaskowski, który dotarł na sesję.
Przechodzimy do drugiego etapu jeśli chodzi o przywrócenie blasku Skrze. To będzie warszawski dom zarówno dla koszykówki, jak i siatkówki na europejskim poziomie. Po długoletniej batalii odzyskujemy to miejsce dla sportowców i mieszkańców
— powiedział Trzaskowski.
Dodał, że to nie koniec zmian na Skrze, gdyż strategicznym celem jest odbudowa głównego stadionu lekkoatletycznego. Powtórzył też wcześniejsze deklaracje, że na nowej hali nie będą odbywały się koncerty, a jedynie mecze i treningi. Jeśli będzie jednak pojawiał się temat hałasu, to nie wyklucza montażu ekranów akustycznych.
Przekazał też, że wzorem okolic stadionu Narodowego, w trakcie meczów na teren Starej Ochoty wjazd będą mieli tylko mieszkańcy. Kibice będą poruszać się komunikacją miejską.
Zadeklarował też, że Pole Mokotowskie nadal będzie pełniło funkcje parkowe, a nowa Skra funkcje sportowe.
Młodzieżowe centrum sportu
Prezydent zaznaczył, że jeśli chodzi o ośrodek sportu Polonia, to powstanie tam młodzieżowe centrum sportu. Oprócz nowego stadionu głównego powstanie hala sportowa na 2 tys. miejsc z centrum rehabilitacji i podziemnym parkingiem.
Chcemy również odtworzyć cały kwartał miasta. Otwieramy się na park Traugutta, budujemy nowy plac miejski, zachowując symboliczne miejsca np. fontannę. Dbamy też o to, żeby te nowe obiekty sportowe służyły nie tylko klubom, ale służyły również młodzieży. Tak będzie na Skrze i na Polonii
— mówił.
Zauważył, że po raz pierwszy tak duża inwestycja będzie prowadzona w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i będzie rozłożona na lata.
Jestem przekonany, że w tych nowych miejscach narodzą się talenty
— dodał.
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego
Prezydent przypomniał też, że na poprzedniej sesji radni przeznaczyli dodatkowe 45 mln zł na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego.
To symbol Warszawy, symbol, który nas wszystkich łączy
— powiedział Trzaskowski.
Przekazał, że powstanie nowy budynek z widownią dla 300 osób, strefą wystaw czasowych, a także nowoczesną powierzchnią magazynową, techniczną i sanitarną.
Budowa nowej hali, na 6 tys. miejsc, na Skrze budzi wielkie emocje. O jej budowę apelują sportowcy oraz przedstawiciele świata mediów, kultury i sztuki. Przeciwko niej protestują mieszkańcy Ochoty, którzy obawiają się hałasu i wytykają brak miejsc parkingowych. Również dzielnicowi radni wyrazili swoje stanowisko, w którym sprzeciwiają się budowie nowej hali.
