Prawnicy dosadnie skomentowali wpis Radosława Sikorskiego, który przyznał, że naciskał na brytyjski MSZ, aby… „przyspieszyć ekstradycję” byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. „Olbrzymi skandal polegający na próbie politycznego wpływu na decyzję niezawisłego Sądu” - ocenił mecenas Adam Gomoła.
Szef MSZ Radosław Sikorski podczas spotkania ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Yvette Cooper postanowił… naciskać na brytyjski wymiar sprawiedliwości w sprawie Michała Kuczmierowskiego.
Strona brytyjska chciałaby aby polscy kryminaliści skazani w UK mogli odbywać część kary więzienia w ojczyźnie a ja poprosiłem o przyspieszenie ekstradycji podejrzanego o malwersacje finansowe za rządów PiS byłego szefa RARS
— napisał.
„Mało praworządne metody”
Wpis ten skomentował w mediach społecznościowych mecenas Bartosz Lewandowski.
Ładnie. Polityk i członek polskiego rządu prosi polityka i członka brytyjskiego rządu o nacisk na sąd w celu przyspieszenia wydania człowieka ściganego w śledztwie wykorzystywanym politycznie przez rządzących w Polsce
— zauważył.
Takie mało praworządne metody, choć warto wspomnieć - co ujawnił Sławomir Cenckiewicz i Michał Rachoń - że w 2010 r. podziewania panu Ministrowi za zdecydowane działania i zatrzymanie w celu ekstradycji Ahmeda Zakakewa złożył sam Sergiej Ławrow. Wtedy polska Prokuratura złożyła nawet wniosek o areszt, którego sąd nie uwzględnił
— zaznaczył.
Nacisk na sąd
Głos zabrał także mecenas Krzysztof Wąsowski.
Jeśli brytyjski (angielski) sąd miałby się ugiąć pod naciskiem „swojej” władzy wykonawczej (MSZ) to mielibyśmy dowód upolitycznienia sądu na Wyspach…
— zaznaczył.
Jeśli jednak tamtejszy sędzia jest wierny tamtejszej tradycji (common law) to efekt takiego - dość rozpaczliwego - „nacisku” powinien być całkowicie przeciwskuteczny
— dodał.
Olbrzymi skandal
Swoją diagnozą podzielił się także mecenas Adam Gomoła.
Prośba o „przyspieszenie ekstradycji” dowodzi, że chodzi o konkretnej treści decyzję Sądu. Czyli Radosław Sikorski „prosi” szefową brytyjskiego MSZ o spowodowanie, aby tamtejszy Sąd wydał Michała Kuczmierowskiego i to szybko. Tak odczytuje ten wpis obrona
— przekazał.
Czyli olbrzymi skandal polegający na próbie politycznego wpływu na decyzję niezawisłego Sądu
— zaznaczył.
