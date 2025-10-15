Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana znajduje się w bardzo dobrej sytuacji. Gdyby w tym momencie doszło do losowania tzw. ścieżek barażowych o awans do Mistrzostw Świata, to polskie „orły” znalazłyby się w pierwszym koszyku - najlepszym.
Drużyna prowadzona przez Jana Urbana, która w niedzielę wygrała na Litwie 2:0, z dorobkiem 13 punktów w swojej grupie ustępuje Holandii - 16, a wyprzedza Finlandię - 10. Dotychczasowe wyniki, układ pozostałych spotkań i bilans bramkowy, który w rozgrywkach pod egidą FIFA ma większe znaczenie niż rezultaty bezpośrednich meczów, sprawiają, że biało-czerwonym bardzo trudno będzie wyprzedzić „Pomarańczowych”, nawet w przypadku wygranej 14 listopada na PGE Narodowym w Warszawie. Rywale musieliby trzy dni później stracić punkty u siebie z Litwinami, którzy w tych kwalifikacjach jeszcze nie wygrali, a Polacy wysoko wygrać na Malcie, gdyż różnica goli przemawia wyraźnie za ekipą trenera Ronalda Koemana.
Z kolei już jeden punkt wywalczony w pozostałych dwóch występach sprawi, że polska reprezentacja szansy na jubileuszowy, 10. występ w mundialu poszuka w marcowych barażach.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Już 28 zespołów jest pewnych udziału w przyszłorocznym mundialu! Łącznie z eliminacji na mistrzostwa dostanie się 45 ekip
O cztery ostatnie przepustki do MŚ z Europy powalczy w nich 16 drużyn. 12 miejsc zarezerwowanych jest dla zespołów, które zajmą drugie pozycje w swoich grupach eliminacyjnych. Pozostałe cztery przypadną zwycięzcom grup Ligi Narodów UEFA, którzy nie zajęli czołowych dwóch lokat w swoich grupach.
Zespoły z drugich miejsc, na podstawie listopadowego notowania rankingu FIFA, zostaną podzielone na trzy koszyki po cztery ekipy. Reprezentacje, które dostaną dodatkową szansę walki o awans dzięki Lidze Narodów, trafią do ostatniego, czwartego koszyka.
Kilka ścieżek barażowych
Losowanie ustali cztery tzw. ścieżki barażowe, do każdej trafi po jednej drużynie z każdego koszyka. W półfinałach drużyna z koszyka 1 (najwyżej notowane) podejmie rywala z czwartego, a zespół z koszyka nr 2 zagra u siebie z przeciwnikiem z 3. Rozstrzygnięcie nastąpi w jednym spotkaniu. Podobnie będzie w finałach każdej „ścieżki”, przy czym jego gospodarze zostaną wyłonieni losowo.
Po październikowym „okienku” eliminacyjnym w wirtualnym podziale na koszyki ekip z drugich miejsc w poszczególnych grupach Polska plasuje się na czwartym miejscu za Włochami, Turcją i Ukrainą, zatem razem z tymi jedenastkami znalazłaby się w najsilniejszym pierwszym koszyku i ich uniknęłaby w walce o mundial.
Do drugiego trafiłyby Węgry, Szkocja, Czechy i Słowacja, a do trzeciego Albania, Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo.
CZYTAJ TAKŻE: Anglia pierwszą europejską drużyną, która awansowała do MŚ! Mecz pomiedzy Włochami i Izraelem pod specjalnym nadzorem służb
Z polskiego punktu widzenia najważniejszy na razie byłby koszyk „ligonarodowy”, w którym znalazłyby się Walia, Rumunia, Szwecja i Irlandia Północna. Z jednym z tych zespołów biało-czerwoni zagraliby w barażowym półfinale 26 marca, prawdopodobnie w Warszawie, o czym wspominał już prezes PZPN Cezary Kulesza.
Możliwych scenariuszy jest wciąż kilka, choć można zakładać, że biało-czerwoni barażowy półfinał rozegrają na własnym terenie, bo nie spadną niżej niż do drugiego koszyka, i patrząc przez pryzmat potencjalnych rywali będą w nim faworytem. Najbardziej realna zmiana w innych zestawach, to zamiana miejscami rywalizujących w jednej grupie eliminacyjnej Walii i Macedonii Północnej.
O niekorzystaną dla Polski relokację drużyn mogą się też pokusić Szkoci, którzy w grupie C kwalifikacji zajmują drugie miejsce, z identycznym dorobkiem jak pierwsza Dania i w ostatniej kolejce podejmą ją w Glasgow. Gdyby Wyspiarze wywalczyli bezpośredni awans, to Dania trafiłaby do barażowego koszyka nr 1.
W przyszłorocznych MŚ po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.
Podział koszyków na ten moment
Podział drużyny na koszyki barażowe po meczach 14.10:
koszyk 1: Włochy, Turcja, Ukraina, Polska
koszyk 2: Węgry, Szkocja, Czechy, Słowacja
koszyk 3: Albania, Maceodnia Północna, Bośnia i Hercegowina, Kosowo
koszyk 4 (Liga Narodów): Walia, Rumunia, Szwecja, Irlandia Północna
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Boniek ocenił postawę Polaków w wygranym meczu z Litwą. Szczególną uwagę zwrócił na jednego zawodnika
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/743197-polska-w-najlepszym-koszyku-barazowym-do-mistrzostw-swiata
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.