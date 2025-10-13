Boniek ocenił postawę Polaków w wygranym meczu z Litwą. Szczególną uwagę zwrócił na jednego zawodnika

„Brawo Trener i Drużyna” - napisał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek na platformie X komentując zwycięstwo Polski nad Litwą 2:0 w wyjazdowym meczu eliminacji mistrzostw świata.

Boniek podkreślił, że „punkty zdobyte, a baraż już pewny”. Dodał, że w niedzielę w Kownie było „spokojnie”.

W dopisku podkreślił, że „nareszcie było trochę Szymańskiego”. Wpis zakończył trzema emotkami symbolizującymi brawa.

Sebastian Szymański zdobył pierwszą bramkę w Kownie bezpośrednio z rzutu rożnego. Po przerwie asystował przy trafieniu głową Roberta Lewandowskiego, który ustalił wynik na 2:0.

Reprezentacja Polski, niepokonana pod wodzą selekcjonera Jana Urbana, w grupie G eliminacji MŚ zajmuje drugie miejsce z 13 pkt. Traci trzy do prowadzącej Holandii, z którą zmierzy się 14 listopada w Warszawie, i ma trzy więcej od mającego rozegrane jedno spotkanie Finlandii.

