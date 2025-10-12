Polska wygrała z Litwą 2:0 (1:0) w meczu grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w Kownie. W pierwszej połowie bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego zdobył Sebastian Szymański, a po przerwie wynik ustalił głową Robert Lewandowski.
Bramki: Sebastian Szymański (15-rzut rożny), Robert Lewandowski (64-głową).
Żółte kartki: Litwa - Vykintas Slivka, Edwinas Girdvainis. Polska - Bartosz Slisz, Przemysław Wiśniewski.
Sędzia: Ondrej Berka (Czechy). Widzów: 11 741.
