WIDEO

Brawo! Polska pokonała Litwę 2:0 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Bramki zdobyli Szymański i Lewandowski

  • Sport
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Piotr Nowak
autor: PAP/Piotr Nowak

Polska wygrała z Litwą 2:0 (1:0) w meczu grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w Kownie. W pierwszej połowie bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego zdobył Sebastian Szymański, a po przerwie wynik ustalił głową Robert Lewandowski.

Bramki: Sebastian Szymański (15-rzut rożny), Robert Lewandowski (64-głową).

Żółte kartki: Litwa - Vykintas Slivka, Edwinas Girdvainis. Polska - Bartosz Slisz, Przemysław Wiśniewski.

Sędzia: Ondrej Berka (Czechy). Widzów: 11 741.

tkwl/PAP/X

CZYTAJ TAKŻE:

Tak kibice powitali Tuska na trybunach w Kownie! „Donald matole…”. Był też transparent: „Nie jesteś (…) kibicem reprezentacji Polski”

Nie będzie można obejrzeć meczu Polska-Litwa do końca? Neo-TVP skarży się na „obcą ingerencję w łącza satelitarne”

tkwl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych