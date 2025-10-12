Pod nadzorem prokuratury policja prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku podczas Rajdu Nyskiego, w wyniku którego zginął dziś kierowca. Dzień wcześniej jeden z pojazdów uczestniczących w rajdzie wjechał w dwóch fotoreporterów.
W wypadku, do którego doszło około godz. 11.30 na 2 km po starcie, zginął Artur Sękowski, kierowca BMW.
Jak powiedziała PAP mł. asp. Janina Kędzierska z KP Policji w Nysie, do zdarzenia doszło na odcinku specjalnym Stary Las. Pomiędzy miejscowościami Polski Świętów i Sucha Kamienica uczestniczące w rajdzie BMW uderzyło w drzewo, a następnie zapaliło się.
Obecnie trwają czynności pod nadzorem prokuratora. Badamy wszystkie okoliczności tego wypadku
— powiedziała PAP rzeczniczka nyskiej policji.
Decyzja o zakończeniu zawodów
Organizatorzy Rajdu Nyskiego wydali oficjalny komunikat, w którym m.in. napisali:
Rajd Nyski został zakończony po śmiertelnym wypadku na szóstym odcinku specjalnym. 12 października, około godziny 11.30 na odcinku specjalnym Stary Las (powiat Nyski, gmina Głuchołazy) doszło do wypadku załogi numer 112, uczestniczącej w rundzie mistrzostw historycznych. Pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy, na miejscu zginął 40-letni kierowca. Pilot trafił do szpitala.
Z szacunku dla poszkodowanych, ich bliskich oraz całej społeczności rajdowej organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu zawodów. Rywalizacja nie będzie kontynuowana”.
Pilot jest w szpitalu
Na miejscu zdarzenia bardzo szybko pojawiły się służby zabezpieczające odcinek. Kierowcy nie udało się uratować, natomiast poparzonego pilota uwolniono z samochodu i przetransportowano do szpitala.
To już drugi wypadek podczas tegorocznego Rajdu Nyskiego. Wczoraj samochód wjechał w stojących przy trasie dwóch fotoreporterów, których przewieziono do szpitala. Według ustaleń policji obydwaj poszkodowani stali w miejscu oznaczonym tablicą ostrzegawczą jako niebezpieczne.
Rajd Nysa debiutował w kalendarzu RSMP.
tt/PAP
