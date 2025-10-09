Polska wygrała z Nową Zelandią 1:0 (0:0) w towarzyskim meczu piłkarskim w Chorzowie. Bramkę zdobył w 49. minucie Piotr Zieliński. W niedzielę podopieczni trenera Jana Urbana zmierzą się z Litwą w Kownie w eliminacjach mistrzostw świata.
Dla pełniącego od połowy lipca funkcję selekcjonera reprezentacji Jana Urbana to był trzeci mecz w tej roli - po wrześniowych z Holandią (1:1) i Finlandią (3:1) w kwalifikacjach MŚ.
W czwartkowym meczu towarzyskim w Chorzowie z Nową Zelandią (1:0) Piotr Zieliński po raz 102. wystąpił w piłkarskiej reprezentacji Polki i zdobył 15. bramkę.
Rekordzistą pozostaje Robert Lewandowski, który rozegrał 160 meczów, a w czwartek oglądał spotkanie z ławki rezerwowych.
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/742746-wygrana-z-nowa-zelandia-przesadzil-strzal-zielinskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.