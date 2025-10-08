Piłkarze Egiptu wygrali na wyjeździe z Dżibuti 3:0 i zapewnili sobie awans do przyszłorocznych mistrzostw świata, które zostaną rozegrane w USA, Kanadzie i Meksyku. To 19. reprezentacja już pewna udziału w tym turnieju.
Bramki Ibrahima Adela (8. minuta) i Mohameda Salaha (14.) już w pierwszym kwadransie praktycznie pozbawiły ostatnią w grupie A reprezentację Dżibuti nadziei na zdobycz punktową. W drugiej połowie Salah przypieczętował zwycięstwo gości (84.).
Przed ostatnią kolejką Egipt ma 23 punkty, a druga Burkina Faso zgromadziła 18. Dżibuti zamyka tabelę z jednym punktem na koncie.
Eliminacje w Afryce
Wszystkie drużyny z pierwszych miejsc dziewięciu grup kwalifikacyjnych awansują bezpośrednio do zawodów w Ameryce Północnej. Już wcześniej miejsce w turnieju finałowym MŚ zapewniły sobie reprezentacje Maroka i Tunezji.
Praktycznie pewna awansu jest też Ghana, która rozbiła na wyjeździe Republikę Środkowoafrykańską 5:0 i ma trzy punkty przewagi nad drugim Madagaskarem, ale znacznie przewyższa tego rywala bilansem bramek (+16 kontra +8). W ostatniej kolejce Ghana podejmie Komory, a Madagaskar zmierzy się na wyjeździe z Mali.
Bliska pierwszego w historii awansu była Republika Zielonego Przylądka, która musiała pokonać na wyjeździe Libię, ale tylko zremisowała z nią 3:3. Nadal jednak prowadzi w grupie D z dwoma punktami przewagi nad Kamerunem. W ostatniej kolejce podejmie najsłabszą w tabeli reprezentację Eswatini.
Cztery najlepsze drużyny z drugich lokat wezmą udział w dwuetapowych barażach, które z kolei wyłonią przedstawiciela Afryki w marcowych barażach międzykontynentalnych.
Mundial
Przyszłoroczny mundial będzie pierwszym w historii z udziałem 48 reprezentacji. W ostatnich latach - od 1998 roku włącznie - występowały po 32 drużyny. Mecze rozgrywane będą między 11 czerwca a 19 lipca 2026 roku.
