Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza oraz sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski zostali powołani do komisji stałych FIFA na kadencję 2025–2029 - poinformowała krajowa federacja na stronie internetowej.
Jak napisano w komunikacie, decyzja o powołaniach została podjęta przez Radę FIFA 2 października.
Kulesza został członkiem komisji olimpijskiej ds. piłki nożnej (The Olympic Football Committee) na lata 2025–2029. Natomiast Wachowski został powołany do komisji ds. związków członkowskich (Associations Committee) na tę samą kadencję.
Prezes PZPN pełni również funkcję wiceprzewodniczącego komisji narodowych federacji (National Associations Committee), wybranej przez Komitet Wykonawczy UEFA na lata 2023–2027. Wachowski jest członkiem komisji rozgrywek drużyn narodowych (National Team Competitions Committee) na tę samą kadencję.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/742610-kulesza-i-wachowski-powolani-do-komisji-stalych-fifa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.