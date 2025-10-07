Iga Świątek w świetnym stylu awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Wuhan. Wiceliderka światowego rankingu rozbiła Czeszkę Marie Bouzkovą 6:1, 6:1, przedłużając swoją imponującą serię zwycięstw w pierwszych meczach turniejowych do 68.
24-letnia Polka w Wuhan gra po raz pierwszy. W 1. rundzie miała tzw. wolny los, a w drugiej zmierzyła się z trzy lata starszą Bouzkovą, która w rankingu jest 41.
Świątek grała bardzo dobrze i po kilkunastu minutach prowadziła 4:0. W kolejnym gemie niespodziewanie zawiódł ją serwis. Czeszka odrobiła jedno przełamanie, jednak na więcej w pierwszym secie sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa jej nie pozwoliła.
Polka znów zanotowała serię czterech wygranych gemów z rzędu. W efekcie zamknęła partię 6:1, a drugą zaczęła od prowadzenia 2:0.
Zasada jednego gema Bouzkovej na cztery Świątek została utrzymana do końca. Czeszka najpierw zmniejszyła stratę na 1:2, ale później już żadnego nie wygrała. Choć niektóre gemy były długie, rozgrywane na przewagi, to w kluczowych momentach lepsza była Świątek.
To było ich drugie spotkanie i druga wygrana Polki.
Świątek śrubuje rekord zwycięstw otwierających
Świątek tym samym do 68 przedłużyła rekordową już serię zwycięstw w meczach, którymi otwiera udział w turnieju WTA. Po raz ostatni przegrała swój premierowy pojedynek 19 sierpnia 2021 roku w Cincinnati, kiedy w 2. rundzie uległa Tunezyjce Ons Jabeur 3:6, 3:6.
W Wuhan jej kolejną rywalką będzie Szwajcarka Belinda Bencic (nr 13.) albo Belgijka Elise Mertens.
Wcześniej do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch, która wygrała z Rosjanką Weroniką Kudermietową 6:3, 2:6, 6:3. W poniedziałek w pierwszej rundzie odpadła Magda Linette, po porażce z Chorwatką Antonią Ruzic 2:6, 3:6.
Wynik meczu 2. rundy singla:
Iga Świątek (Polska, 2) - Marie Bouzkova (Czechy) 6:1, 6:1.
