Mateusz "Master" Masternak mistrzem Europy w boksie! W walce wieczoru pokonał Joela Tambwe Djeko przez nokaut

Mateusz Masternak został mistrzem Europy w boksie. W zakopiańskiej walce wieczoru Polak pokonał przez nokaut Belga Joela Tambwe Djeko i zdobył pas (EBU) w kategorii junior ciężkiej. To jego drugi tytuł (EBU), pierwszy wywalczył w 2012 roku.

Pokonując Djeko przed czasem, w siódmej z 12 zakontraktowanych rund, Masternak wywalczył po raz drugi pas mistrza Europy (EBU) w kategorii junior ciężkiej. Pierwszy zdobył w Norymberdze w 2012 roku, wygrywając jednogłośnie na punkty z Finem Juho Haapoją.

Wczoraj w Zakopanem to Polak dyktował tempo, od początku spychając przeciwnika do defensywy. W siódmej rundzie Masternak uderzył mocnym lewym prostym, szybko poprawiając dwoma prawymi w okolice skroni. Djeko padł oszołomiony na deski i liczony - przegrał przez nokaut.

Wiedziałem, że Djeko jest cięższy i ma duży zasięg, ale słabe nogi. Taktyka była więc taka: atak, cofnięcie. To się sprawdziło, bo on za każdym razem tracił ułamki sekundy na ruszenie do jakiejś akcji, co ja natychmiast wykorzystywałem

— cieszył się „Master”.

Stracia przed walką wieczoru

W poprzedzających walkę wieczoru pojedynkach na ringu w Centrum Kongresowym „Gerlach” w kompleksie Nosalowy Dwór Resort & SPA na punkty wygrali m.in: w walce kategorii bridgerweight (pomiędzy junior ciężką a cieżką - przyp. PAP), zakontraktowanej na sześć rund, Adam Balski (21-3-0, 12 KO) z Arturem Kubiakiem (2-6-0, 1 KO) oraz w ośmiorundowej kat. junior średniej Kubańczyk Ihosvany Garcia (15-0-0, 10 KO) z Ukraińcem Andrijem Welikowskim (21-4-2, 14 KO).

W pojedynku wagi średniej, zakontraktowanym na sześć rund, Kamil Szeremeta (26-3-2, 9 KO) w czwartej rundzie pokonał przez nokaut techniczny (TKO) Słowaka Borisa Nedbala (6-4-0, 6 KO).

W kategorii junior ciężkiej w drugiej z zakontraktowanych sześciu rund Michał Soczyński (11-0-0, 8 KO) znokautował Nigeryjczyka Tony Salama (19-6-0, 14 KO).

xyz/PAP

