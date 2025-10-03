Polska reprezentacja szykuje się do starcia z Nową Zelandią i Litwą. W kadrze Jana Urbana zabraknie kontuzjowanego Nicoli Zalewskiego i Adama Buksy, ale wraca Kacper Kozłowski, który po latach nieobecności znów ma szansę zagrać z orzełkiem na piersi.
Nazwiska 25 zawodników powołanych przez selekcjonera Jana Urbana na zgrupowanie w Katowicach ogłosił dziś PZPN.
Grający w Atalancie Bergamo Zalewski 21 września nabawił się kontuzji i już w 10. minucie spotkania ligowego z Torino (3:0) musiał opuścić boisko. Od tego czasu nie występuje w drużynie klubowej.
Poza Zalewskim, który od dłuższego czasu był podstawowym i wyróżniającym się zawodnikiem reprezentacji, w zgrupowaniu nie weźmie udziału Adam Buksa. Napastnika włoskiego Udinese wykluczył uraz nosa.
Z kolei prawie 22-letni Kozłowski z tureckiego Gaziantep FK szósty i ostatni jak dotychczas mecz w drużynie narodowej rozegrał w październiku 2021. Kilka miesięcy wcześniej został najmłodszym w historii uczestnikiem meczu w turnieju finałowym mistrzostw Europy (17 lat i 276 dni), ale w 2024 roku jego rekord poprawił Hiszpan Lamine Yamal (16 lat i 338 dni).
W tym sezonie Kozłowski wziął udział we wszystkich siedmiu spotkaniach ligowych swojego klubu, w tym w pięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Zdobył w nich jedną bramkę.
Po dużo krótszej przerwie do kadry wraca Michał Skóraś, który zbiera dobre recenzje w belgijskim KAA Gent.
Najbardziej doświadczonym zawodnikiem wśród powołanych jest kapitan Robert Lewandowski, który jest rekordzistą kraju zarówno pod względem liczby rozegranych meczów - 160, jak i liczby zdobytych bramek - 86.
Piotr Zieliński wystąpił w drużynie narodowej 101 razy, a Grosicki, który we wrześniu wrócił do kadry po wcześniejszym zakończeniu kariery - 97.
Z kolei debiutu nie doczekali się jeszcze: bramkarz Kacper Tobiasz oraz obrońcy Arkadiusz Pyrka i Jan Ziółkowski.
Na liście powołanych nie zabrakło chwalonego za grę we wrześniowych spotkaniach Przemysława Wiśniewskiego, który debiutował w starciu z Holandią (1:1).
Z Nową Zelandią, która zapewniła sobie już udział w przyszłorocznym mundialu, polscy piłkarze zmierzą się towarzysko w 9 października 2025 r., a trzy dni później czeka ich pojedynek na Litwie.
Urban szkoleniowcem biało-czerwonych został w lipcu, zastępując Michała Probierza. Pod jego wodzą biało-czerwoni we wrześniu zremisowali w Rotterdamie z Holandią 1:1 i pokonali w Chorzowie Finlandię 3:1 w spotkaniach kwalifikacji mundialu, czym znacząco poprawili swoją pozycję w grupie G. Z 10 punktami zajmują drugą pozycję w tabeli, za ekipą „Oranje”, która ma taki sam dorobek, ale rozegrała jeden mecz mniej.
Litwa nie wygrała dotychczas żadnego spotkania i z trzema punktami jest czwarta. W marcu w Warszawie Polacy pokonali tego rywala 1:0 po golu Roberta Lewandowskiego.
Kadra Polski na mecze z Nową Zelandią i Litwą
Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Łukasz Skorupski (Bologna), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)
Obrońcy: Jan Bednarek, Jakub Kiwior (obaj FC Porto), Matty Cash (Aston Villa), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli), Przemysław Wiśniewski (Spezia), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (AS Roma)
Pomocnicy: Przemysław Frankowski (Rennes), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (FC Koeln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Jakub Piotrowski (Udinese), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł), Piotr Zieliński (Inter Mediolan)
Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC), Karol Świderski (Panathinaikos Ateny).
