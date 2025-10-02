Już dziś historyczny dzień dla polskiej klubowej piłki nożnej. Aż cztery zespoły z Ekstraklasy - Legia Warszawa, Raków Częstochowa, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok - powalczą o pierwsze punkty w fazie ligowej Ligi Konferencji. Interakcja między klubami na platformie X pokazuje, że wszystkie zespoły wspierają się w tym, by polska liga na arenie międzynarodowej wypadła pokazała się dzisiejszego wieczoru z jak najlepszej strony.
Hej, Lechu Poznań, Legio Warszawo, Jagiellonio Białystok. Namieszajmy trochę w tej Lidze Konferencji. Powodzenia!
— napisał na platformie X Raków Częstochowa.
Okazało się, że na wpis druzyny „Medalików” entuzjastycznie zareagowały wszystkie zagadnięte kluby.
Powalczmy wszyscy razem o kolejne punkty
— odpowiedział na wpis Rakowa Lech Poznań.
Trzymamy kciuki za wszystkie polskie drużyny
— podkreśliła z kolei Legia Warszawa.
Let’s goooo
— napisała Jagiellonia Białystok.
Lech Poznań o godz. 18:45 podejmie dziś Rapid Wiedeń, a Jagiellonia Białystok maltański Hamrun Spartan. Legia Warszawa o godz. 21 zmierzy się z tureckim Samsunsporem, a Raków Częstochowa z rymuńskim Universitatea Craiova.
Gdzie można obejrzeć mecze polskich drużyn?
Niestety, mecze polskich zespołów nie będą transmitowane w dostępnych dla wszystkich kanałach telewizyjnych, tylko na takich, które pojawiają się w ofertach płatnych operatorów - mecze Lecha i Legii pokaże kanał Polsat Sport 1, natomiast Jagielloni i Rakowa Polsat Sport 2.
Niedawno grupa posłów PiS wyszła z inicjatywą, by mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji były pokazywane w pasmach otwartych. W tym celu złożyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji.
