Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przegrała z Paris Saint-Germain 1:2 w 2. kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Drugie zwycięstwo odniósł Karabach Agdam, w którym występuje polski bramkarz Mateusz Kochalski. Mistrzowie Azerbejdżanu wygrali z FC Kopenhaga 2:0.
Hit kolejki
Mecz z PSG w pierwszym składzie Barcelony rozpoczął Szczęsny, natomiast Lewandowski był na ławce rezerwowych. Pierwszą groźną okazję stworzyła „Duma Katalonii”. Lamine Yamal posłał długie, prostopadłe podanie do Ferrana Torresa, który miał przed sobą pusta bramkę, ale w ostatniej chwili jego strzał zablokował Ukrainiec Illa Zabarny.
W 19. min Anglik Marcus Rashford podał w pole karne do Torresa, który pokonał bramkarza PSG Lucasa Chevaliera. Później Szczęsny dobrze zachował się, gdy wypiąstkował piłkę do dośrodkowaniu Marokańczyka Achrafa Hakimiego.
Portugalczyk Nuno Mendes w 39. min przedarł się lewą stroną i podał do Senny’ego Mayulu, który wyrównał na 1:1. Błąd w tej sytuacji popełnił obrońca Barcelony Paul Cubarsi, który potknął się i nie upilnował 19-letniego Francuza.
Pod koniec pierwszej połowy Bradley Barcola przedarł się w pole karne, ale Szczęsny wyszedł z bramki i Francuz strzelił nad poprzeczką. Po przerwie Barcola w podobnej sytuacji strzelił wprost w polskiego bramkarza.
Barcelona w 64. min nie wykorzystała doskonałej okazji. Dani Olmo oddał strzał z bliska. Piłka zmierzała na bramki, lecz Hakimi ofiarnie ją zablokował. Następnie Chevalier obronił uderzenie Rashforda z dystansu.
Lewandowski pojawił się na boisku w 72. min, gdy zmienił Rashforda. PSG przeważało pod koniec meczu. Szczęsny miał szczęście, gdy Koreańczyk Kang-In Lee trafił w słupek. Jednak w 90. min Hakimi z prawego skrzydła dośrodkował do Portugalczyka Goncalo Ramosa, który strzelił gola na 2:1.
Ten mecz był wyjątkowy dla trenera PSG Luisa Enrique, który w latach 2014-2017 prowadził Barcelonę i triumfował z nią w Lidze Mistrzów.
Drugie zwycięstwo Karabachu
W pierwszej kolejce Karabach na Estadio da Luz sensacyjnie wygrał z Benfiką Lizbona 3:2. Po tym meczu zwolniony został trener Bruno Lage. Zastąpił go Jose Mourinho.
W środę Karabach od 28. minuty prowadził z FC Kopenhaga po golu Abdellaha Zoubira. Pod koniec drugiej połowy precyzyjnym strzałem z dystansu na 2:0 podwyższył Emmanuel Addai. Kochalski zachował czyste konto i zanotował kilka dobrych interwencji. Karabach jako jedna z sześciu drużyn ma 6 pkt po dwóch kolejkach LM.
Pewne zwycięstwo Borussi
Borussia Dortmund na Signal Iduna Park wygrała z Athletic Bilbao 4:1. Pierwszego gola strzelił Szwed Daniel Svensson. Autorem kolejnych bramek dla BVB byli Anglik Carney Chukwuemeka, Gwinejczyk Serhou Guirassy i Julian Brandt. Rozmiary porażki baskijskiego klubu zmniejszył Gorka Guruzeta. Sędzią głównym tego spotkania był Szymon Marciniak, na liniach pomagali mu Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a rolę arbitra technicznego pełnił Wojciech Myć.
Arsenal na Emirates Stadium wygrał z Olympiakosem Pireus 2:0. Bramki dla „Kanonierów” zdobyli Brazylijczyk Gabriel Martinelli i Bukayo Saka.
Piłkarze Newcastle United rozgromili na wyjeździe belgijski Royale Union Saint-Gilloise 4:0. Pierwszego gola strzelił Nick Woltemade. Później dwa trafienia z rzutów karnych zanotował Anthony Gordon, a czwartą bramkę dla „The Magpies” zdobył Harvey Barnes.
Zwycięstwo Napoli nad Sportingiem Lizbona (2:1) w dużej mierze było możliwe dzięki współpracy Kevina de Bruyne i Rasmusa Hojlunda. Belg asystował, a Duńczyk strzelił dwa gole. Portugalski klub odpowiedział trafieniem Kolumbijczyka Luisa Suareza z rzutu karnego.
Manchester City stracił punkty w Monako. Do przerwy „The Citizens” prowadzili z AS Monaco 2:1 po dwóch golach Erlinga Haalanda. W 90. min Anglik Eric Dier wykorzystując rzut karny doprowadził do remisu 2:2.
Remisami zakończyły się również starcia Bayernu Leverkusen z PSV Eindhoven (1:1) i Villarrealu z Juventusem Turyn (2:2).
Po dwóch kolejkach fazy zasadniczej LM liderem jest Bayern Monachium, który odniósł dwa zwycięstwa i ma najlepszy bilans bramkowy 8-2. Za Bawarczykami plasują się Real Madryt, PSG, Inter Mediolan, Arsenal i Karabach. Mecze 3. kolejki LM zostaną rozegrane w dniach 21-22 października.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/742051-szczesny-nie-zatrzymal-psg-barcelona-przegrywa-w-hicie
