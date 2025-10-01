Wiceliderka rankingu tenisistek Iga Świątek przegrała z rozstawioną z nr 16 Amerykanką Emmą Navarro 4:6, 6:4, 0:6 w 1/8 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach Pekinie. To pierwsza wygrana 24-letniej Amerykanki z Polką w karierze.
W turnieju w stolicy Chin odpadły już Magdalena Fręch i Magda Linette, odpowiednio, w 1. i 2. rundzie.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/742025-turniej-wta-w-pekinie-porazka-igi-swiatek-w-18-finalu
