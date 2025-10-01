Turniej WTA w Pekinie. Wiceliderka rankingu tenisistek Iga Świątek przegrała z rozstawioną z nr 16 Amerykanką Emmą Navarro

  • Sport
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Iga Świątek / autor: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Iga Świątek / autor: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Wiceliderka rankingu tenisistek Iga Świątek przegrała z rozstawioną z nr 16 Amerykanką Emmą Navarro 4:6, 6:4, 0:6 w 1/8 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach Pekinie. To pierwsza wygrana 24-letniej Amerykanki z Polką w karierze.

W turnieju w stolicy Chin odpadły już Magdalena Fręch i Magda Linette, odpowiednio, w 1. i 2. rundzie.

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych