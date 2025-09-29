Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie, po tym jak jej rywalka Camila Osorio skreczowała przy stanie 6:0, 0:0. W kolejnym meczu Polka zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro.
Był to drugi pojedynek 24-letniej Świątek z młodszą o pół roku Osorio w cyklu WTA. Poprzedni - w wielkoszlemowym Australian Open w 2023 roku - Polka również wygrała w dwóch setach 6:2, 6:3.
Tym razem w pierwszym Świątek nie oddała rywalce nawet gema, choć wcale nie spisywała się rewelacyjnie przy swoim podaniu. Musiała bronić łącznie czterech break pointów, w tym trzech w drugim gemie, gdy rywalka prowadziła 40-0.
Przy stanie 5:0 dla Polki Osorio poprosiła o przerwę medyczną z powodu problemów z mięśniami brzucha. Pomocy udzielano jej także w przerwie między setami, po 17. w sezonie zwycięstwie Świątek „do zera”. Po trzech piłkach w drugiej odsłonie Kolumbijka zdecydowała, że nie będzie kontynuować tego pojedynku.
Świątek zagra teraz z Navarro, która urodziła się niecałe dwa tygodnie wcześniej od Polki. Amerykanka także nie musiała rozegrać w poniedziałek pełnego meczu - przy jej prowadzeniu 6:1, 1:0 skreczowała Francuzka Lois Boisson.
Polka wygrała oba poprzednie pojedynki z tenisistką z Nowego Jorku - w ćwierćfinale tegorocznej edycji Australian Open oraz w 2018 roku w Charleston. Łącznie tenisistka, która w Pekinie jest rozstawiona z numerem 16., wygrała pięć gemów.
Świątek może nadrobić punktu do Sabalenki
W Pekinie Polka gra po raz drugi w karierze. W 2023 roku wywalczyła tytuł.
Świątek - pod nieobecność liderki światowego rankingu Aryny Sabalenki, która wycofała się z powodów zdrowotnych - jest najwyżej rozstawiona w tych zawodach. Nie broni punktów sprzed roku, gdyż wtedy tu nie grała, i może odrobić spory dystans do Białorusinki.
Przed rokiem najlepsza była w Pekinie Amerykanka Coco Gauff. W latach 2011 i 2016 imprezę tę wygrała Agnieszka Radwańska.
W turnieju w stolicy Chin odpadły już Magdalena Fręch i Magda Linette, odpowiednio, w 1. i 2. rundzie.
Wynik meczu 3. rundy singla:
Iga Świątek (Polska, 1) - Camila Osorio (Kolumbia) 6:0, 0:0, krecz Osorio.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/741815-swiatek-awansowala-do-18-finalu-w-pekinie-po-kreczu-osorio
