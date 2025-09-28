Koszykarze PGE Startu Lublin po raz pierwszy w historii zdobyli Superpuchar Polski. W finale w Warszawie wicemistrzowie kraju pokonali zespół Energi Trefla Sopot 82:77 (18:25, 14:21, 27:11, 23:20).
Superpuchar Polski koszykarzy rozgrywany jest od 1999 roku, ale regularnie od 2010.
Od 2018 r. zwycięska drużyna otrzymuje trofeum Adama Wójcika, jednego z najlepszych koszykarzy w historii, ośmiokrotnego mistrza kraju (Mazowszanka Pruszków, Śląsk Wrocław - cztery, Prokom Trefl Sopot - trzy), mistrza Belgii (Spirou Charleroi). Jako pierwszy Polak występował w elitarnej Eurolidze. W reprezentacji rozegrał 149 meczów, wziął udział w czterech ME. Zmarł na białaczkę 26 sierpnia 2017 r. w wieku 47 lat.
olnk/PAP
