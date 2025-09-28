Zespół Pres Grupa Deweloperska Toruń został drużynowym mistrzem Polski na żużlu. Rewanżowy mecz finałowy z najlepszym w trzech ostatnich latach Orlen Oil Motorem Lublin przegrał 38:52, ale przed tygodniem na własnym torze triumfował 54:36.
Klub z Torunia po raz piąty został mistrzem Polski. Poprzednio najlepszy był w 2008 roku pod nazwą Unibax.
olnk/PAP
