Sprawdź Fredrik Lindgren (kask czerwony) z Orlen Oil Motoru Lublin oraz Antoni Kawczyński (biały) i Mikkel Michelsen (żółty) z Pres Grupy Deweloperskiej Toruń podczas rewanżowego meczu finałowego żużlowej Ekstraligi / autor: PAP/Wojtek Jargiło
Zespół Pres Grupa Deweloperska Toruń został drużynowym mistrzem Polski na żużlu. Rewanżowy mecz finałowy z najlepszym w trzech ostatnich latach Orlen Oil Motorem Lublin przegrał 38:52, ale przed tygodniem na własnym torze triumfował 54:36.

Klub z Torunia po raz piąty został mistrzem Polski. Poprzednio najlepszy był w 2008 roku pod nazwą Unibax.

