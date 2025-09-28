Włosi mistrzami świata w siatkówkę. W finale czempionatu rozgrywanego na Filipinach nie dali szans Bułgarom i obronili tytuł

  • Sport
  • opublikowano:
Sprawdź Reprezentacja Włoch w siatkówkę / autor: PAP/EPA
Reprezentacja Włoch w siatkówkę / autor: PAP/EPA

Reprezentacja Włoch zwyciężyła w mistrzostwach świata, które odbyły się na Filipinach. W finale pokonali Bułgarię 3:1, czym zapewnili sobie obronę tytułu z poprzedniego czempionatu.

Włoscy siatkarze zostali w Manili mistrzami świata. W dzisiejszym finale pokonali Bułgarów 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10). Obronili tym samym tytuł wywalczony trzy lata temu. Brązowy medal wywalczyła reprezentacja Polski.

xyz/PAP

