Reprezentacja Włoch zwyciężyła w mistrzostwach świata, które odbyły się na Filipinach. W finale pokonali Bułgarię 3:1, czym zapewnili sobie obronę tytułu z poprzedniego czempionatu.
Włoscy siatkarze zostali w Manili mistrzami świata. W dzisiejszym finale pokonali Bułgarów 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10). Obronili tym samym tytuł wywalczony trzy lata temu. Brązowy medal wywalczyła reprezentacja Polski.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Mamy to! Polscy siatkarze nie dali szans Czechom w meczu o brązowy medal mistrzostw świata. Pierwszy raz w historii zajęli trzecie miejsce
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/741766-wlosi-obronili-tytul-i-zostali-mistrzami-swiata-w-siatkowke
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.