Polscy siatkarze zdobyli brązowy medal mistrzostw świata na Filipinach, pokonując Czechów 3:1 i po raz pierwszy w historii stanęli na najniższym stopniu podium tych rozgrywek.
Polscy siatkarze pokonali Czechów 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21)
O godz. 12.30 rozpocznie się finał, w którym broniący tytułu Włosi zagrają z Bułgarią.
Reprezentacja Polski w swoim dorobku ma także trzy mistrzowskie tytuły (1974, 2014 i 2018) oraz dwa srebrne medale (2006, 2022).
Czesi po raz pierwszy znaleźli się w czołowej czwórce mistrzostw świata.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/741744-polscy-siatkarze-wywalczyli-braz-na-mistrzostwach-swiata
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.