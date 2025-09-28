Mamy to! Polscy siatkarze nie dali szans Czechom w meczu o brązowy medal mistrzostw świata. Pierwszy raz w historii zajęli trzecie miejsce

  • Sport
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Polska vs. Czechy na MŚ w siatkówkę / autor: PAP/EPA
Polska vs. Czechy na MŚ w siatkówkę / autor: PAP/EPA

Polscy siatkarze zdobyli brązowy medal mistrzostw świata na Filipinach, pokonując Czechów 3:1 i po raz pierwszy w historii stanęli na najniższym stopniu podium tych rozgrywek.

Polscy siatkarze pokonali Czechów 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21)

O godz. 12.30 rozpocznie się finał, w którym broniący tytułu Włosi zagrają z Bułgarią.

Reprezentacja Polski w swoim dorobku ma także trzy mistrzowskie tytuły (1974, 2014 i 2018) oraz dwa srebrne medale (2006, 2022).

Czesi po raz pierwszy znaleźli się w czołowej czwórce mistrzostw świata.

xyz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych