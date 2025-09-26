We Francji zmarła Dorota Tlałka-Mogore, wybitna narciarka alpejska, trenerka i olimpijka, jedna z najwybitniejszych postaci polskiego i francuskiego narciarstwa lat 80. Miała 62 lata.
Dorota Tlałka-Mogore zmarła we Francji po długiej i ciężkiej chorobie – poinformowała rodzina w nekrologu. Zostanie pochowana w rodzinnym Zakopanem; o dacie pogrzebu rodzina powiadomi w późniejszym terminie. W sobotę o godz. 7.00 w kościele pw. Świętego Krzyża w Zakopanem odbędzie się msza w intencji zmarłej.
O śmierci alpejki poinformował w piątek wieczorem Polski Związek Narciarski:
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Doroty Tlałki-Mogore – wybitnej narciarki alpejskiej, trenerki i olimpijki, jednej z najwybitniejszych postaci polskiego i francuskiego narciarstwa lat 80. Na zawsze pozostanie symbolem pasji, determinacji i sportowej elegancji. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Wraz z siostrą bliźniaczką Małgorzatą tworzyły duet, który jako pierwszy w historii wprowadził polskie narciarstwo alpejskie do światowej czołówki
— napisano w komunikacie.
Dorota Tlałka-Mogore urodziła się 27 kwietnia 1963 r. w Zakopanem. Wywodziła się ze sportowej rodziny – była córką Jana Tlałki, rekordzisty Polski w łyżwiarstwie szybkim, oraz Stanisławy Stopkówny, narciarki i biegaczki.
Była czterokrotną mistrzynią Polski, wielokrotną medalistką mistrzostw kraju i Francji, brązową medalistką mistrzostw Europy juniorek, uczestniczką mistrzostw świata, Pucharu Świata oraz dwóch igrzysk olimpijskich: w Sarajewie (1984) i Calgary (1988). W tym drugim starcie, już w barwach Francji, zajęła 8. miejsce w slalomie specjalnym. W grudniu 1984 r. we włoskiej Madonnie di Campiglio odniosła jedyne w historii polskiego kobiecego narciarstwa alpejskiego zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata.
W 2019 r. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/741657-zmarla-dorota-tlalka-mogore-wybitna-narciarka-alpejska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.