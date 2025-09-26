„Zmagania polskich drużyn powinny być dostępne w pasmach otwartych i dlatego składamy projekt nowelizacji ustawy [o radiofonii i telewizji]. Zachęcamy do poparcia go ponad podziałami politycznymi” – powiedział poseł PiS Marcin Warchoł na konferencji prasowej z Sebastianem Łukaszewiczem i Zbigniewem Hoffmannem.
Sebastian Łukaszewicz wskazał, że „w tym sezonie mamy cztery drużyny - historyczny sukces w Lidze Konferencji”.
Ustawa nie przewiduje, że te mecze mogą być w paśmie otwartym tak, żeby każdy kibic mógł te mecze obejrzeć. Składamy projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. W tej ustawie zapisane jest, że wydarzenia o ważnych społecznie rangach powinny być transmitowane w paśmie otwartym
— zaznaczył poseł PiS.
Chcemy dodać tam, że Liga Konferencji jest wydarzeniem społecznie kluczowym
— dodał.
Potencjał kibicowski w Polsce
Zbigniew Hoffmann ocenił, że „ten zapis o ograniczeniu możliwości emisji w otwartych kanałach do wszystkich spotkań reprezentacji Polski, Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata czy Europy to zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o potencjał kibicowski w Polsce”.
To miliony ludzi, którzy chcą oglądać polskie drużyny w Lidze Konferencji. To wielki sukces polskiej piłki nożnej i warto, żeby Polacy mogli obejrzeć mecze polskich drużyn
— mówił poseł PiS.
„Sport to dobro narodowe”
Marcin Warchoł podkreślił, że „sport to dobro narodowe”.
Zmagania polskich drużyn niosą ze sobą ogromną dawkę patriotycznych wartości. To nie tylko czysto sportowe wyzwania, ale też duma, patriotyzm, poczucie tożsamości narodowej
— powiedział.
Zmagania polskich drużyn powinny być dostępne w pasmach otwartych i dlatego składamy projekt nowelizacji ustawy. Zachęcamy do poparcia go ponad podziałami politycznymi
— wskazał poseł PiS.
