FIS wprowadza obowiązkowe testy płci! Ma to ochronić kobiecy sport. "Nasza polityka w tej sprawie jest kamieniem węgielnym"

Międzynarodowa Federacja Narciarstwa i Snowboardu (FIS) postanowiła wprowadzić testy płci. Ma to zdaniem jej przewodniczącego miliardera Johana Eliascha „chronić sport kobiet”.

Decyzję podjął Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Narciarstwa i Snowboardu (FIS) po wcześniejszym zasięgnięciu opinii ekspertów genetycznych.

W związku z tym, tylko zawodniczki z negatywnym wynikiem testu genetycznego SRY będą mogły w przyszłości brać udział w zawodach kobiet. Chromosom Y definiuje płeć męską.

Nasza polityka w tej sprawie jest kamieniem węgielnym naszego zaangażowania w ochronę sportu kobiet i jesteśmy przekonani, że istnieje tylko jeden sprawiedliwy i przejrzysty sposób, aby to osiągnąć: opierając się na faktach naukowych i biologicznych

— powiedział przewodniczacy FIS Johan Eliasch.

Plan wdrożenia zalecenia

Plan wdrożenia tego zalecenia zostanie opracowany we współpracy z krajowymi federacjami narciarskimi i innymi zainteresowanymi stronami.

Lekkoatletyczna centrala (World Athletics) po raz pierwszy nakazała wszystkim zawodniczkom poddanie się testowi genetycznemu SRY przed zakończonymi przed paroma dniami mistrzostwami świata w Tokio.

Międzynarodowa Federacja Narciarstwa i Snowboardu została założona 2 lutego 1924 w Chamonix i ma za zadanie dbanie o rozwój narciarstwa i snowboardu na świecie, organizowanie zawodów, formalizowanie przepisów oraz precyzowanie zasad. Zrzesza aktualnie 141 narodowe związki i pod jej patronatem organizuje się rocznie ponad siedem tysięcy imprez.

Polski Związek Narciarski jest członkiem FIS od jej założenia.

tt/PAP

