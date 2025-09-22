Francuz Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain i Hiszpanka Aitana Bonmati z Barcelony wygrali plebiscyt Złotej Piłki, który uwzględnia dokonania piłkarzy w sezonie 2024/25. Ewa Pajor zajęła najwyższe w karierze ósme miejsce, a Robert Lewandowski był 17.
Dembele w poprzednim sezonie strzelił 35 goli i zaliczył 16 asyst w 53 meczach dla PSG, z którym zdobył pięć trofeów, w tym mistrzostwo Francji, Ligę Mistrzów i Superpuchar UEFA. Francuz podziękował m.in. trenerowi Luisowi Enrique. Drugie miejsce w plebiscycie zajął Hiszpan Lamine Yamal z Barcelony, którego wybrano najlepszym piłkarzem na świecie do lat 21.
17. miejsce „Lewego”
Lewandowski w tegorocznym plebiscycie znalazł się tuż za Viniciusem Juniorem, a przed Scottem McTominayem, Joao Nevesem i Lautaro Martinezem.
W poprzednim sezonie napastnik Barcelony rozegrał 52 mecze w klubowych rozgrywkach. Strzelił w nich 42 gole i zanotował trzy asysty. Zdobył mistrzostwo Hiszpanii i triumfował w Pucharze Króla. „Duma Katalonii” odpadła jednak w półfinale Champions League w dwumeczu z Interem Mediolan.
Bonmati trzeci raz z rzędu wygrała plebiscyt Złotej Piłki. Na podium znalazły się też jej rodaczka Mariona Caldentey i Angielka Alessia Russo z Arsenalu Londyn. Bonmati w sezonie 2024/25 zdobyła z Barceloną mistrzostwo i Puchar Hiszpanii. W lipcu z reprezentacją doszła do finału mistrzostw Europy, w którym Hiszpanki przegrały z Angielkami po rzutach karnych. Środkowa pomocniczka była uznana najlepszą piłkarką świata również w 2023 i 2024 roku.
Pajor podczas gali Złotej Piłki w Paryżu otrzymała nagrodę Gerda Muellera dla najskuteczniejszej piłkarki. Zawodniczka Barcelony w sezonie 2024/25 strzeliła 43 gole w klubie i dziewięć w reprezentacji Polski. W tej kategorii wyróżniono też Szweda Viktora Gyoekeresa z Arsenalu Londyn.
kk/PAP
