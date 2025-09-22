Ewa Pajor podczas gali Złotej Piłki otrzymała nagrodę Gerda Muellera dla najskuteczniejszej piłkarki w sezonie 2024/25. Zawodniczka Barcelony w sezonie strzeliła 43 gole w klubie i dziewięć w reprezentacji Polski. W tej kategorii wyróżniono też Szweda Viktora Gyoekeresa z Arsenalu Londyn, który w poprzednim sezonie grał w lizbońskim Sportingu.
Dla polskiej napastniczki poprzedni sezon był bardzo udany. Z Barceloną zdobyła mistrzostwo i Puchar Hiszpanii oraz dotarła do finału Ligi Mistrzów, w którym Arsenal Londyn wygrał 1:0. W klubie zdobyła 43 bramki i zanotowała 13 asyst. Była najlepszą strzelczynią ligi hiszpańskiej.
Pajor z reprezentacją Polski pierwszy raz awansowała na mistrzostwach Europy. Strzeliła jednego gola podczas Euro 2025, które było rozgrywane w Szwajcarii.
as/PAP
