Gala Złotej Piłki. Ewa Pajor otrzymała nagrodę Gerda Muellera! Była najskuteczniejszą piłkarką w sezonie 2024/25

  • Sport
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Ewa Pajor / autor: Fratria
Ewa Pajor / autor: Fratria

Ewa Pajor podczas gali Złotej Piłki otrzymała nagrodę Gerda Muellera dla najskuteczniejszej piłkarki w sezonie 2024/25. Zawodniczka Barcelony w sezonie strzeliła 43 gole w klubie i dziewięć w reprezentacji Polski. W tej kategorii wyróżniono też Szweda Viktora Gyoekeresa z Arsenalu Londyn, który w poprzednim sezonie grał w lizbońskim Sportingu.

Dla polskiej napastniczki poprzedni sezon był bardzo udany. Z Barceloną zdobyła mistrzostwo i Puchar Hiszpanii oraz dotarła do finału Ligi Mistrzów, w którym Arsenal Londyn wygrał 1:0. W klubie zdobyła 43 bramki i zanotowała 13 asyst. Była najlepszą strzelczynią ligi hiszpańskiej.

Pajor z reprezentacją Polski pierwszy raz awansowała na mistrzostwach Europy. Strzeliła jednego gola podczas Euro 2025, które było rozgrywane w Szwajcarii.

as/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych