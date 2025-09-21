Max Verstappen wygrał wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu Formuły 1. Zawodów nie ukończył lider klasyfikacji generalnej Oscar Piastri

  • Sport
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Max Verstappen w Baku / autor: EPA/ALI HAIDER Dostawca: PAP/EPA.
Max Verstappen w Baku / autor: EPA/ALI HAIDER Dostawca: PAP/EPA.

Holender Max Verstappen wygrał w Baku wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu Formuły 1, 17. rundę tegorocznych mistrzostw świata. To 67. zwycięstwo w karierze czterokrotnego czempiona.

Drugi był Brytyjczyk George Russell z Mercedesa - strata 14,609 s, a trzeci Hiszpan Carlos Sainz Jr. z Williamsa - strata 19,199 s.

Wyścigu nie ukończył lider klasyfikacji generalnej MŚ Australijczyk Oscar Piastri z McLarena, który na pierwszym okrążeniu uderzył w bandę bezpieczeństwa na torze, uszkodził bolid i musiał się wycofać. Wicelider cyklu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena został sklasyfikowany na siódmej pozycji.

Verstappen odniósł drugie zwycięstwo w rzędu, dwa tygodnie temu triumfował w Grand Prix Włoch na torze Monza.

CZYTAJ TAKŻE: Verstappen wygrał kwalifikacje do wyścigu o Grand Prix Azerbejdżanu. Były one sześć razy przerywane z powodu wypadków

as/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych