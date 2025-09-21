Iga Świątek nie do zatrzymania! Polka pokonała Rosjankę Aleksandrową i wygrała turniej WTA w Seulu

Sprawdź autor: Hameltion, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Iga Świątek wygrała z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 1:6, 7:6 (7-3), 7:5 w finale tenisowego turnieju WTA w Seulu.

Rosyjska tenisistka wygrała pierwszą partię 6:1, a w drugiej Polka była lepsza w tie-breaku 7:6 (7-3).

Trzeci tytuł Świątek

24-letnia Świątek walczyła w stolicy Korei Płd. o trzeci tytuł w tym roku, po Wimbledonie i Cincinnati, a 25. w karierze.

Siedem lat starsza Aleksandrowa ma w dorobku pięć zwycięstw w imprezach WTA, w tym w Seulu w 2002 roku.

