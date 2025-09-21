Iga Świątek wygrała z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 1:6, 7:6 (7-3), 7:5 w finale tenisowego turnieju WTA w Seulu.
Rosyjska tenisistka wygrała pierwszą partię 6:1, a w drugiej Polka była lepsza w tie-breaku 7:6 (7-3).
Trzeci tytuł Świątek
24-letnia Świątek walczyła w stolicy Korei Płd. o trzeci tytuł w tym roku, po Wimbledonie i Cincinnati, a 25. w karierze.
Siedem lat starsza Aleksandrowa ma w dorobku pięć zwycięstw w imprezach WTA, w tym w Seulu w 2002 roku.
