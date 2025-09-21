Jak podaje portal weszlo.com Izrael znalazł się w centrum polityczno-sportowego sporu, który może przesądzić o jego dalszej obecności w europejskich rozgrywkach. Katar prowadzi zakulisowe działania, by przekonać UEFA do zawieszenia izraelskiej federacji. Stawką jest nie tylko przyszłość piłki nożnej w tym kraju, ale i sytuacja całego izraelskiego sportu.
Katar naciska na UEFA w sprawie Izraela
Jak czytamy na Weszło Katar stanowczo potępił działania Izraela, określając je jako złamanie prawa międzynarodowego i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie. Jednocześnie nie ogranicza się do dyplomatycznych oświadczeń - według mediów Katarczycy intensywnie zabiegają o to, by europejska federacja piłkarska podjęła decyzję o zawieszeniu Izraela w rozgrywkach. W kuluarach mówi się o silnych naciskach i próbach zdobycia większości głosów w najbliższym głosowaniu UEFA, które miałoby przesądzić o dalszej przyszłości izraelskiej piłki.
Katar wywiera silną presję, aby głosowanie w sprawie wykluczenia Izraela odbyło się na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego UEFA we wtorek […] Obecnie, spośród 20 członków z prawem głosu, zdecydowana większość podobno popiera usunięcie Izraela, a tylko dwa lub trzy kraje są temu zdecydowanie przeciwne
— czytamy na łamach israelhayom.com.
Izrael obawia się izolacji sportowej
Izraelski Związek Piłki Nożnej alarmuje, że jeśli dojdzie do głosowania, kraj może znaleźć się w sportowej próżni. Przedstawiciele federacji podkreślają, że wsparcia oczekują głównie od sojuszników, takich jak Niemcy czy Węgry, którzy w przeszłości bronili ich interesów.
Pracujemy nad tym na każdym froncie. Shino Zoertz i Moran Meiri pracują całą dobę. Sprawa jest w trakcie realizacji. Nikt w związku nie śpi za kierownicą
— przekazał sraelhayom.com wysoki rangą przedstawiciel Izraelskiego Związku Piłki Nożnej.
Weszło podaje, że eksperci nie mają wątpliwości, że wykluczenie z UEFA byłoby ciosem nie tylko dla futbolu, ale także dla całego izraelskiego sportu. Choć część komentatorów wskazuje, że presja ma charakter głównie polityczny i może zakończyć się na deklaracjach, inni przekonują, że tym razem konsekwencje mogą okazać się znacznie poważniejsze.
