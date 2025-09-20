Trener siatkarskiej reprezentacji Kanady: Polska była trudnym przeciwnikiem, to w tej chwili najlepszy zespół świata

Mimo przegranej Kanady z Polską w dzisiejszym meczu mistrzostw świata w siatkówce, trener kanadyjskiej drużyny Dan Lewis podkreślił, że jest dumny z gry zespołu, a polską drużynę uznał za najlepszą w świecie.

Polscy siatkarze pokonali Kanadę 3:1 i awansowali do ćwierćfinału rozgrywanych na Filipinach mistrzostw świata.

Polska była trudnym przeciwnikiem, to najlepszy zespół świata w tej chwili i wiedzieliśmy, że zwycięstwo wymagałoby, żebyśmy się wznieśli na wyżyny własnych możliwości

— powiedział po meczu Lewis, cytowany przez Volleyball.ca, portal kanadyjskiej federacji siatkówki.

Dodał, że jest zadowolony z niektórych części meczu, a szczególnie z dobrej współpracy starszych i młodszych zawodników.

Jestem szczęśliwy i dumny z tego, jak chłopcy walczyli do końca, nie poddawali się

— wskazał Lewis.

Dodał, że drużyna będzie się teraz zastanawiać nad sposobami osiągnięcia najwyższego poziomu, a jego zawodnikom pomóc powinny częstsze występy w najlepszych drużynach europejskich.

Polscy siatkarze pokonali Kanadyjczyków 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14) w 1/8 finału mistrzostw świata na Filipinach. W ćwierćfinale w środę podopieczni trenera Nikoli Grbica zmierzą się z Turcją, która wcześniej wygrała z Holandią również 3:1.

Volleyball.ca zwrócił uwagę, że największa różnica między Kanadą a Polską była we własnych błędach - kanadyjska drużyna popełniła ich 35, a Polska – 16.

